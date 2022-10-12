Облил бензином и поджег: недовольный пенсией житель Ставрополья напал на директора ПФР

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Днем 12 октября в Минеральных водах произошла «внештатная ситуация»: мужчина 1956 года рождения зашел в пенсионный фонд в обеденное время, вылил на руководителя клиентского отдела жидкость для розжига костров, поджег и скрылся. Женщину доставили в больницу с ожогами правого уха и плеча, она осталась жива. Сообщается, что пенсионер обращался с жалобами на решение об отказе в назначении социальной пенсии. О ситуации более подробно рассказал глава Минвод Вячеслав Сергиенко:

— Ранее этот мужчина обращался в пенсионный фонд в мае текущего года за разъяснениями по вопросу начисления пенсии и получил исчерпывающую информацию, – пишет глава города в своих официальных соцсетях.

Правоохранители установили личность нападавшего и быстро его задержали. На данный момент у него узнают причины неадекватного поведения, из-за которого пострадала женщина. Его действиям дадут правовую оценку. Глава города поблагодарил полицейских за оперативную работу по задержанию мужчины.

Причиной его нападения может быть неудачное, по его мнению, посещение этого отделения пенсионного фонда, после которого мужчина обозлился и стал готовить план по мести. Насколько кровожадны были его идеи по совершению данного поступка, неизвестно. Существует вероятность, что нападавший сделал это не задумываясь ни о последствиях, ни о нанесении тяжкого вреда.

При этом уголовное дело на 65-летнего пенсионера уже завели. Пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю пишет про подозрение мужчины в покушении на убийство. В настоящее время ведутся судебные экспертизы, а расследование уголовного дела продолжается.