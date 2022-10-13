Сарматское золото нашли археологи в могиле аристократа на Ставрополье

Археологи вели раскопки почти три месяца. Фото: Ставропольская экспедиция кафедры археологии исторического факультета МГУ

Сарматское золото, оружие и другие предметы культуры и быта, датируемые концом II - началом I века до нашей эры, нашли московские студенты-археологи на Ставрополье. Раскопки, подарившие миру уникальные артефакты бронзового и железного веков, велись близ Георгиевска почти три месяца, с июля по сентябрь, этого года. Руководил студентами доктор исторических наук Анатолий Канторович, завкафедрой археологии истфака МГУ.

В насыпи кургана-могильника ученые обнаружили погребения и ритуальные комплексы, состоявшие по большей части из костей жертвенных животных.

- Удалось установить, что первоначально курган был сооружен в бронзовом веке — в III тысячелетии до нашей эры — над центральным погребением в яме, выкопанной в древней почве и материковом слое, - рассказывает Анатолий Канторович.

По словам ученого, в эпоху бронзы и в ранний период железного века курган был расширен, как вширь, так и ввысь, за счет новых погребений.

Могила воина. Фото: Ставропольская экспедиция кафедры археологии исторического факультета МГУ

Среди прочих погребений, археологи отмечают обнаруженное ими захоронение сарматского воина-аристократа, умершего, предположительно в конце II - середине I века до нашей эры. О знатном происхождении воина говорят богатые заупокойные дары, найденные в могиле.

Заупокойные дары воина. Фото: Ставропольская экспедиция кафедры археологии исторического факультета МГУ

В числе предметов, погребенных вместе с воином, оказался железный меч с золотом на ножнах, два колчанных набора сарматского круга, бронзовый шлем кельтского или италийского круга, железные удила и серебряные фалары - нагрудные и боковые украшения коня - с зооморфным орнаментом.

Сарматское золото передали в музей. Фото: Ставропольская экспедиция кафедры археологии исторического факультета МГУ

Также в могильнике обнаружены хорошо сохраненные элементы богатого костюма воина: золотые литые поясные пряжки, выполненные в зверином стиле и инкрустированные цветными вставками, поясные накладки Ордосского типа с орнаментом в зверином стиле искусства хунну Забайкалья и Монголии и разные миниатюрные тисненые золотые бляшки, которые могли украшать покрывало с бахромой из золотых нитей.

Элементы одежды. Фото: Ставропольская экспедиция кафедры археологии исторического факультета МГУ

В могиле воина археологи нашли и предметы быта: крупный бронзовый котел, ситулу - ритуальный сосуд кельтского круга, бронзовые и керамические сосуды античного, меотского и центральнокавказского производства, железный скипетр и железный ритуальный треножник с навершиями в виде оленьих голов.

Ученые объясняют уникальность обнаруженных на Ставрополье вещей тем, что находка сочетает в себе элементы кочевнической сарматской культуры с произведениями северокавказских, прикубанских и центральнокавказских ремесленных традиций, традиций Западной Европы и древнего Китая.

Сарматское золото и другие удивительные артефакты, найденные учеными на просторах ставропольских земель, переданы в коллекцию Государственного музея Востока.

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