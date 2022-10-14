«ОкулюсАрт СВК»: искусство дарить зрение

В клинике проводят высокоточную диагностику различных патологий зрения. Фото: oculusartsvk.ru

Новейшее оборудование от ведущих мировых производителей, высококвалифицированные специалисты, передовые технологии, большой опыт и искреннее желание помочь своим пациентам - слагаемые успеха ставропольской клиники глазной хирургии «ОкулюсАрт СВК», руководителем которой является известный в регионе доктор, талантливый офтальмолог-хирург Сергей Викторович Крылов.

Кстати, клиника «ОкулюсАрт СВК» участвует в масштабном конкурсе среди медицинских центров «Клиника года - 2022» от «Комсомольской правды». Проголосовать за любимое учреждение можно по ссылке. Голосование продлится до 14 ноября 2022 года.

Сергей Викторович Крылов. Фото: oculusartsvk.ru

В клинике проводят высокоточную диагностику различных патологий зрения, хирургическое лечение катаракты, центральной дистрофии сетчатки, кератоконуса, век, дальнозоркости, пресбиопии, глаукомы, патологии зрительного нерва, а также лазерную коррекцию зрения последнего поколения, оптическую когерентную томографию (ОКТ), лазерную коагуляцию сетчатки (ЛКС), удаление птеригиума, лечение прогрессирующей миопии (близорукости), интравитреальное введение анти-VEGF препарата, лечение дистрофии роговицы.

Добиваться отличных результатов специалистам клиники «ОкулюсАрт СВК», которые по праву считаются одними из лучших в регионе и стране, помогает новейшее высокоточное оборудование от лидеров отрасли - немецких, японских и американских производителей. Доктор Крылов подобрал настоящие шедевры медицинской индустрии и лазерных технологий, которые позволяют уже на ранних стадиях выявлять и лечить глазные заболевания.

Специалисты клиники «ОкулюсАрт СВК» по праву считаются одними из лучших в регионе и стране. Фото: oculusartsvk.ru

В клинике используют эксимерлазерную систему последнего поколения. Этот самый безопасный, точный и при этом деликатный, надежный, удобный и быстрый лазер в комплексе с высокоточной диагностической станцией (считывает в 9 раз больше данных, чем предыдущая модель) позволяет рассчитать оптимальную программу коррекции и провести её в считанные секунды.

Благодаря объединению 3 модулей - диагностического, планирующего и корректирующего - все манипуляции идут на одной платформе и замкнуты в единый цикл. Все данные автоматически вводятся из одного диагностического узла в другой, анализируются, и на их основе моделируется идеальная структура поверхности роговицы глаза.

Планирующий модуль рассчитывает индивидуальную программу хирургической коррекции близорукости, дальнозоркости, астигматизма или пресбиопии. «Человеческий фактор» здесь полностью исключен - перепутать пациента или правый-левый глаз невозможно, а результат будет точным и стабильным. Пациенту не стоит волноваться, правильно ли он смотрит, - «умная» электроника полностью компенсирует малейшие непроизвольные движения глаза.

Немецкая диагностическая станция позволяет выявить многие рефракционные заболевания и получить всю информацию для проведения не только лазерной коррекции зрения, но и хирургии кератоконуса!

Для лечения кератоконуса в клинике широко применяется имплантация роговичных сегментов с формированием тоннелей фемтосекундным лазером и крослинкинг роговицы. Использование фемтосекундного лазера позволяет добиться более высоких результатов, чем при формировании тоннелей ручными инструментами.

Фото: oculusartsvk.ru

Для диагностики заболеваний сетчатки и зрительного нерва применяют высокоточный немецкий автоматический периметр.

УЗИ глаза (В-сканирование) для определения скрытой от оптических приборов структур глаза проводят на современном двухдиапазонном аппарате УЗИ японского производства.

Есть здесь и немецкий офтальмологический диодный лазер, один из самых безопасных в мире, - для операций по поводу патологии сетчатки. Он оснащен оптимальным механизмом контроля мощности. Это позволяет быть уверенным, что количество лазерной энергии, поступающей в глаз пациента, не превысит того, что требуется.

Для лечения вторичной катаракты успешно используется ещё один лазер того же производителя.

Клиника также оснащена многофункциональной, сбалансированной офтальмологической системой производства США, которая незаменима при операциях по поводу удаления катаракты и имплантации искусственного хрусталика.

Кроме того, «ОкулюсАрт СВК» оснащена оптическим когерентным томографом нового поколения, который позволяет получать высококачественные сканы сетчатки, зрительного нерва, роговицы, структур угла передней камеры, ангиографию).

Самая современная в мире технология лазерной коррекции зрения

И она уже применяется в «ОкулюсАрт СВК». Речь идет о ReLEx SMILE. Это операция, основанная на удалении лентикулы (крошечной линзы) из собственной ткани роговицы.

- Данная методика, - объясняют специалисты ставропольской клиники, - позволяет исправить миопию и миопический и смешанный астигматизм наиболее безопасно, безболезненно и «деликатно» по отношению к тканям роговицы. С помощью фемтосекундного лазера последнего поколения VisuMaх (Zeiss, Германия) в толще роговицы формируется тонкая лентикула, которая затем удаляется через микроразрез порядка 2 - 3 мм на периферии роговицы. Таким образом целостность поверхности роговицы и ее нервные сплетения сохраняются практически в полном объеме, а отсутствие роговичного лоскута гарантирует минимальный риск осложнений.

Фото: oculusartsvk.ru

Иногда имеются противопоказания к этой операции. В таких случаях в клинике используются другие методы лазерной коррекции, в том числе Фемто Ласик с минимальной толщиной лоскута 80 микрон.

КСТАТИ

В клинике «ОкулюсАрт СВК» могут с максимальной точностью и за считанные секунды определить основные параметры глаза - благодаря современному японскому оптическому биометру.

Измерения на нем проводятся без контакта с поверхностью глаза, быстро, абсолютно безболезненно и без закапывания капель, поэтому обследование можно выполнить даже ребенку. С помощью данного прибора можно определить длину глаза, толщину и кератотопограмму роговицы, глубину передней камеры, толщину хрусталика. Современные технологии, используемые в работе прибора, позволяют провести точные исследования даже в осложненных случаях: после перенесенных рефракционных или витреоретинальных вмешательств. Полученные данные помогают специалистам клиники поставить правильный диагноз, определиться с тактикой лечения, а так же используются в расчете ИОЛ для хирургии катаракты.

Кроме того, для диагностики и оценки зрительных функций пациента в «ОкулюсАрт СВК» используют японскую систему с автоматическим фороптером. Бесконтактная смена линз помогает быстро и точно опередить максимальную остроту зрения, выявить возможные аномалии рефракции и провести их коррекцию, определить характер зрения. Врач может удаленно управлять параметрами устройства, не прикасаясь к пациенту, что делает обследование максимально быстрым и удобным, а самое главное - максимально точным, снижая вероятность диагностической ошибки к минимуму.

Анализ состояния роговицы проводится также за секунды - с помощью японского эндотелиального микроскопа, полностью автоматизированного прибора последнего поколения. Используется для подсчета количества и качества эндотелиальных клеток роговицы.

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Клиника глазной хирургии «ОкулюсАрт СВК»

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Телефон: Ставрополь - (8652) 20-53-20, 43-73-87, Краснодар - (861) 217-69-17.

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