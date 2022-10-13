«КП» объявляет видеоконкурс «Наши первые шаги»

Первый шаг - он сложный самый... Фото: Анна ЕГОРОВА

Первые шаги сыночка или дочки - одно из самых запоминающихся и важных событий в жизни семьи. Только вчера маленький комочек лежал в кроватке и беспомощно дрыгал ножками, а уже сегодня он ими идет по дорожке, как большой человек!

«КП-Северный Кавказ» предлагает читателям поделиться своими видеовоспоминаниями об этом трогательном моменте и получить возможность выиграть призы! Мы объявляем о старте конкурса «Наши первые шаги». Участвовать могут маленькие жители Ставропольского края и республик СКФО, которым на момент записи видео было не больше двух лет. Генеральным партнером конкурса выступила компания «Бибиколь», которая представляет уникальную линию продуктов питания для младенцев и детей раннего возраста на основе цельного новозеландского козьего молока.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Отправьте видео длиной до 1 минуты можно через форму ВКонтакте или чат-бот в Телеграме. Возникли сложности с загрузкой или другие вопросы? Звоните в редакцию: (8652) 95-11-95.

С полным Положением о конкурсе «Наши первые шаги» можно ознакомиться по ссылке.