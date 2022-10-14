Скорая помощь в Ставрополе стала еще быстрее!

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» на Ставрополье появилась санитарная авиация. Фото: stavgkbsmp.ru

Уже много лет подряд ставропольцев и гостей краевой столицы, оказавшихся в ситуациях, когда их здоровью угрожает опасность и необходимо принять срочные меры, спасают специалисты Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ставрополя.

Кстати, ГКБ СМП Ставрополя участвует в масштабном конкурсе среди медицинских центров «Клиника года - 2022» от «Комсомольской правды». Проголосовать за любимое учреждение можно по ссылке. Голосование продлится до 14 ноября 2022 года.

В стационаре и на дому

Принимают здесь не только тех пациентов, которых привезла «неотложка», но и тех, кто смог добраться сюда, как в близлежащий стационар, самостоятельно.

Быструю и качественную помощь специалисты больницы окажут и тогда, когда необходимо получить консультацию врача без выезда на дом или невозможно самостоятельно оценить, является ли ситуация экстренной и представляет ли угрозу для жизни.

В отделении неотложной медицинской помощи больницы работают доктора различных специальностей. Фото: stavgkbsmp.ru

В этих случаях надо позвонить по телефону врачебно-консультативного пульта службы скорой и неотложной медицинской помощи: 8652) 22-59-01 или по номеру 103, и диспетчер переведет звонок на врача. Специалист службы даст рекомендации для дальнейших действий либо сам (при наличии показаний), либо направит к пациенту профильную бригаду службы скорой или неотложной медицинской помощи.

- Особенно важно знать, как правильно действовать в экстренных случаях, когда от помощи окружающих зависит жизнь человека, - говорят в больнице. - Наш диспетчер зарегистрирует вызов и при необходимости переведет звонок на старшего врача - для оказания помощи по телефону до прибытия скорой.

В отделении неотложной медицинской помощи больницы работают доктора различных специальностей: терапевты, врачи общей практики, скорой медицинской помощи, а также врачи-педиатры.

Когда нет угрозы жизни пациентам, врачи-специалисты отделения неотложной медицинской помощи обслуживают на дому. Фото: stavgkbsmp.ru

Когда нет угрозы жизни пациентам, будь то дети или взрослые, но есть опасность для их здоровья, врачи-специалисты отделения неотложной медицинской помощи обслуживают на дому. Например, при простудных заболеваниях, повышенном артериальном давлении, повышенной температуре тела, умеренном болевом синдроме, обострении хронических заболеваний.

Врач-специалист может оказать медицинскую помощь на месте и дать рекомендации по лечению заболевания до обращения в территориальную поликлинику или к своему лечащему врачу. Если пациенту потребуется направление в больницу, то врач неотложной медицинской помощи вызовет бригаду скорой помощи.

Принимают здесь не только тех пациентов, которых привезла «неотложка», но и тех, кто смог добраться самостоятельно. Фото: stavgkbsmp.ru

Кстати, норматив времени прибытия бригад «неотложки» - 120 минут, но это максимальный период ожидания. Напомним, вызвать скорую можно по телефону Единого городского диспетчерского центра скорой и неотложной медицинской помощи - 103.

Летающая реанимация

Два года назад, в сентябре 2020-го, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» на Ставрополье появилась санитарная авиация. Санитарный вертолет «АНСАТ» представляет собой летающую палату реанимации, оснащенную современным оборудованием для проведения интенсивной терапии. В состав бригады медиков входят врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер. Средняя скорость полета - 200 км/час, что позволяет максимально быстро эвакуировать пациентов из районных больниц без «пробок» и неровных дорог.

Первый вылет был совершен 1 сентября 2020 года с территории Городской больницы скорой медицинской помощи. В общей сложности в 2020 году было выполнено 66 вылетов. Все пациенты требовали специализированного лечения в медучреждениях краевого центра.

Помощь пациентам на Ставрополье становится еще качественнее, доступнее и оперативнее. Фото: stavgkbsmp.ru

В прошлом году на территории больницы была построена вертолетная площадка, и уже в 2021-м санитарным вертолетом было выполнено 148 медицинских эвакуаций.

За два года медиками санавиации накоплен полезный опыт, новая служба активно развивается, оттачиваются навыки специалистов, а помощь пациентам на Ставрополье становится еще качественнее, доступнее и оперативнее.

КОНТАКТЫ

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи

Ставрополь, улица Тухачевского, 17

Телефон: 8-905-463-45-60, (8652) 73-30-61, 22-59-01.

Сайт: stavgkbsmp.ru

Телеграм: t.me/gkbsmp

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