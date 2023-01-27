Ушла очень молодой: не стало старшего помощника руководителя СКР из Черкесска

Для Евгении Алексеевны слова «долг» и «честь» имели особое значение. Фото: Следственный комитет Российской Федерации.

В официальном телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации сообщили печальные вести. Скоропостижно скончалась старший помощник руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике, майор юстиции Евгения Алексеевна Перфильева. Евгения Алексеевна отвечала за информационное взаимодействие с общественностью и СМИ.

Сотрудница Следственного комитета родилась и выросла в Краснодаре, окончила Кубанский государственный университет по специальности «связи с общественностью». Затем поступила на юридический факультет и переехала в Калмыкию, где пошла на службу в следственное управление. Некоторое время она работала в отделе кадров на должности помощника руководителя по взаимодействию со СМИ, а в 2019 году девушка переехала в Ярославль и уже там возглавила отдел кадров.

По признанию коллег, Евгения Алексеевна всегда была очень творческим человеком и давно решила для себя, что ее призвание будет связано с работой со СМИ и взаимодействием с общественностью. Это направление она курировала и успешно справлялась со всеми задачами в следственном управлении по Карачаево-Черкесской Республике.

- Евгения Алексеевна была ответственным, исполнительным, неравнодушным сотрудником. Она не раз говорила, что ни секунды не жалела о сделанном выборе и всегда стремилась достичь высокого профессионального уровня, - сообщается в официальном пресс-релизе СК по РФ.

Евгения Алексеевна родилась и выросла в Краснодарском крае. Фото: СУ СКР по Ярославской области

За добросовестную службу она была награждена знаком отличия «За службу закону». О причинах и обстоятельствах смерти майора юстиции не сообщается, в СУ СК России по Карачаево-Черкесской Республике журналисту «КП-Северный Кавказ» рассказали, что Елена Алексеевна умерла совсем молодой.

Редакция «КП-Северный Кавказ» соболезнует близким и родным скоропостижно скончавшейся Евгении Перфильевой. Она была очень ответственным и отзывчивым помощником руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике. К ней всегда можно было обратиться за советом и получить помощь.