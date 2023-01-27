Появился из ниоткуда и быстро исчез: найден герой, спасший ребенка и женщину из пожара в Махачкале

Героем оказался житель Махачкалы - Виталий Ивлев. Фото: социальные сети.

26 января 2023 года выдалось очень напряженным для спасательных служб Дагестана. Сразу в 10 квартирах в Махачкале начался пожар. Возгорание связывают с высоким давлением газа. Конфорки на плитах местных жителей буквально вспыхивали, из-за чего во многих домах начался пожар. Следственный комитет Республики возбудил уголовное дело.

В одном из домов на улице Лаптиева в Махачкале ситуация вышла из под контроля. Огонь стремительно стал распространяться в квартире на третьем этаже. В какой-то момент в окне появился силуэт ребенка, ему срочно требовалась помощь.

Внезапно просто ниоткуда, рядом с горящим домом появился неизвестный мужчина. Он молниеносно перепрыгнул через забор и ринулся к утопающему в дыму окну. Дагестанец без плаща и суперкостюма ловко взобрался по решеткам на оконных рамах, затем схватился за трубу, протянул руку и забрал мальчика, которого эвакуировали из горящей квартиры. Потом мужчина снова подлез к окну и оказал помощь уже женщине - маме мальчика.

После спасения местной жительницы и ребенка, отважный спасатель также неожиданно исчез, как и появился. Но его удалось найти, героем оказался местный житель - махачкалинец Ивлев Виталий Владимирович. За героический поступок глава МЧС России Александр Куренков поручил представить мужественного жителя к ведомственной награде.

- В ситуации, когда на счету каждая минута, он не растерялся и спас двоих людей – женщину и ребенка, причем сделал это так, что ему рукоплещет вся страна. Его поступок обязательно будет отмечен по достоинству!, - написал в своих социальных сетях глава Дагестана Сергей Меликов.

Позже с мужчиной удалось поговорить. Махачкалинец невозмутимо рассказал о своем поступке, будто бы он не сделал ничего особенного.

… - Я спустил ребенка вниз, дальше я начал кричать женщине - «Спускайтесь, дыма много, быстрее». Она не растерялась, спустилась на меня, и я вместе с ней спустился вниз…, - рассказал о ситуации случайный спасатель двух человек Виталий Ивлев.

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