На Кавказе коррупции почти нет: стало известно, сколько раз давали и получали взятки в СКФО

В СКФО практически не берут и не дают взятки. Исключением стало Ставрополье Фото: Тимур ХАНОВ.

На сайте Генпрокуратуры РФ показали рейтинг регионов России по взяткодательству и получению взяток за январь-декабрь 2022 года. С небольшим отрывом от Ставропольского края первое место как антирекордсмен занял город Москва – 397 уголовных дел за получение взятки. При этом в столице давали «на лапу» немногим меньше – 346 раз.

На втором месте стоит Ставропольский край с 341 уголовным делом за получение взятки. Чуть больше 50 дел не хватило региону, чтобы возглавить топ антирекорда. При этом в крае завели всего 95 дел за дачу взятки – это седьмое место, а на второе место по этому показателю встала республика Татарстан – 286.

Краснодарский край занял третье место в рейтинге – 214 уголовных дел за получение. За дачу там стоит Волгоградская область. Четвертое место по «получателям» заняла республика Татарстан – 200, а по «дачи» встала Московская область – 218. На пятом месте расположились 188 «получателей» из Московской области и 125 дел за «дачу» в Приморском крае.

В областях СКФО оказалось спокойнее: самое большое количество коррупционных преступлений выявили в Дагестане – 78 дело за получение взятки и 81 – за дачу. При этом суммы, которые предлагали и брали в качестве взяток, не имеют значения. Отмечается только количество уголовных дел, связанных с коррупцией.

Рейтинг областей СКФО по коррупционным преступлениям

1. Ставропольский край – 341 «получили» и 95 «дали» (436);

2. Республика Дагестан – 81 «получили» и 78 «дали» (159);

3. Республика Северная Осетия – Алания – 39 «получили» и 18 «дали» (57);

4. Чеченская республика – 11 «получили» и 30 «дали»

5. Кабардино-Балкарская республика – 18 «получили» и 15 «дали» (33);

6. Республика Ингушетия – 6 «получили» и 9 «дали» (15).

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