«Стреляют и ржут»: В парке Ставрополя белок убивают из пейнтбольного ружья

Белки в парке "Победы" нередко подходили близко к людям и брали с их рук угощения Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Ставрополя взволновались после ужасной картины, которую они могли видеть в городском парке. Волонтеры благотворительного фонда помощи животным "Ковчег" опубликовали фотографию, на которой запечатлена смертельно раненная белка. Ее убийцы, следует из поста, были вооружены пейнтбольным оружием.

Фото погибшей белки: волонтеры "Ковчега"

Эту белку нашли раненой 27 января недалеко от парка "Победы". Неравнодушные горожане пытались спасти бедняжку, но даже не успели ее привезти в клинику. Судя по фотографии, выстрел пришелся на левый глаз животного.

- Она была очень доверчивая, не боялась, подходила к людям, брала еду из рук. Очень жаль малышку. Люди пишут, что это не единичный случай, и такое безобразие творится на улицах нашего города! - заявили волонтеры "Ковчега".

По следам краски зоозащитники предположили, что ранение белке нанесли пейнтбольным ружьем. Во время охоты на животных причастные смеялись, уверяют авторы поста.

- Ходят странные личности с обмундированием пейнтбола и стреляют в белок! И ржут. Ради развлечения.

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