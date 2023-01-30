Первую комедию Гайдай снял на Кавказе. Почему фильм называют «инвалидом»

Леонид Гайдай. Фото: Владимир Веленгурин

Сегодня все любители советского кино празднуют сто лет со дня рождения Леонида Гайдая – сценариста, актера, кинорежиссера. Первую свою комедию "Жених с того света" (1958 год), которую цензура невзлюбила из-за чрезмерной едкости и саркастичности, классик кино снимал на Кавказе, в курортном городе Кисловодске. Радио "Комсомольская правда" выяснила, почему гениальный режиссер решил снимать свой второй фильм в карьере именно там.

Комедию "Жених с того света" называют первой трудностью в карьере Гайдая, которая едва не обернулась для него катастрофой. Картина очень понравилась всем, кроме министра культуры Николая Михайлова, который устроил на "Мосфильме" скандал. А лично Гайдаю чиновник сказал: "Вы мне за такое кино партбилет на стол положите".

В центре повествования – история одной смерти. Начальник учреждения "КУКУ" (Кустовое управление курортными учреждениями) Петухов умирает на бумаге. Во время погрузки в поезд карманник украл у него документы и тут же погиб под колесами автомобиля. По ошибке милиция решает, что погибает Петухов, хотя тот находится на свидании. По приезде на работу ему приходится решать бюрократические проблемы: "как оприходовать гроб, который повис на балансе" ("списать как исходящий инвентарь"), как вернуть документы, если нужна справка с места работы, а тебя "уволили в связи с кончиной". Внезапно бюрократ Петухов, который не отправил беременную в декрет только потому, что в справке допустили формальную опечатку, сам становится пленником бумажной системы.

Кадр фильма

– Порвать приказ (о смерти)? Анна Михайловна, в учреждении, которым руководит Петухов, без официальных оснований документов не рвут.

Кадр фильма

Или другое:

– Вы должны были стать моей женой!

– Женой? Оказывается, я должна была стать вашей вдовой. Какой же вы жених с общественным положением? Вы же просто сокращенный покойник.

Кадр фильма

Фильм искромсали, выбросили оттуда самые острые сатирические моменты и оставили только 47 минут, из-за чего полноценная картина стала короткометражкой. В народе киноленты, порезанные цензорами, называют "инвалидами". После скандала с министром у Гайдая ухудшилось здоровье: открылась язва, организм истощился настолько, что творцу было трудно бороться с туберкулезом.

Однако Леониду Иовичу удалось и побороть болезнь, и вернуться в кино. А что самое главное – возвратиться в города Кавказских Минеральных Вод, чтобы экранизировать легендарный роман "Двенадцать стульев".

– Художественные произведения базируются на курортной экзотике, которая отличается от рутины. Второе – назовем это лермонтовским каноном – Кисловодск как место развязки курортных романов. И третий момент – это юмор. Курорты – это такая ярмарка образов, – рассказал Радио "Комсомольская правда" краевед Вячеслав Яновский, ведущий кинолетопись Кисловодска.

Такие курортные декорации смогли отобразить бессмысленный бюрократизм, который высмеивал Гайдай. Именно в праздной атмосфере, которая царит в городах КМВ, гармоничнее выглядит работа "бессмысленных учреждений".

В честь столетия Гайдая в Кисловодске создали туристический маршрут по местам режиссера. Мэр Евгений Моисеев отметил, что туристы смогут ознакомиться с главными достопримечательностями города-курорта – Колоннадой, Каскадной лестницей, проспектом Дзержинского и прочими местами.