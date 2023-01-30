Совокупление в новых туалетах взбесило мэра российского курорта. Вот что он сделал

Первыми проблему заметили комунальщники Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Железноводска Евгений Бакулин закрыл общественные туалеты. Причина оказалась неординарной – в кабинках стали заниматься любовью. Об этом рассказал сам градоначальник в своих социальных сетях.

Новые туалеты в Железноводске выглядят примерно так. Фото: администрация города-курорта

Бакулин узнал об этой проблеме от местных коммунальщиков. Поначалу уборщики жаловались, что в кабинки почти невозможно попасть – они постоянно кем-то заняты. Но затем сотрудники МУП провели собственное расследование, проверили содержимое мусорных баков и ахнули от увиденного. Там лежали использованные средства контрацепции, и было их там достаточно много, чтобы забить тревогу.

Что побуждает посетителей заниматься любовью в общественном туалете курорта – романтическая атмосфера на Аллее любви или комфортные условия в клозете – неизвестно. Ни одна парочка за руку не была поймана, допрашивать некого. Но такие проблемы страшно возмутили мэра Евгения Бакулина. Виновных он сразу определил – это молодежь.

Аллею любви местные власти позиционируют как "площадку для соединения любящих сердец". Фото: администрация города-курорта

– Конечно, я понимаю, название говорит само за себя, но я все жду, когда же проснется совесть?! Они были построены не как модульные бордели для уединений, все таки они для человеческих потребностей, но не таких, – написал градоначальник в своих социальных сетях.

Решили проблему кардинально – закрыли туалеты для всех.

– Я не хочу прибегать к более строгим мерам и закрывать туалеты, ведь они там нужны, но такой формат поведения меня заставляет поступить именно так.

ПО ЗАКОНУ

Возмущения Бакулина можно понять. Половой акт в публичном месте (туалеты к таковым относятся – Пр.) наказываются согласно административному законодательству.

– Действия участников, независимо от распределения ролей в акте (пассивной или активной), образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ и грозит наложением административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток, – рассказывал юрист Юрий Аванесов.