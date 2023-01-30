На Ставрополье машина Скорой помощи сбила пешехода. Шокирующее ДТП попало на видео

Полиция проверяет обстоятельства происшествия Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставропольском крае машина Скорой помощи, сдавая назад, сбила пешехода. Об этом инциденте рассказывает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась в Лермонтове, во дворе дома на проезде Солнечном. Водитель начал быстро сдавать назад, чтобы развернуться, и не заметил пешехода, который прогуливался по улице. Женщина пыталась уйти от столкновения, но запаниковала и стала удаляться в сторону проезжей части. Не исключено, что пострадавшая попала в слепую зону микроавтобуса.

Во время разворота водитель заметил неподвижно лежащую горожанку и пришел ей на помощь. Сбитого пешехода тут же госпитализировали в реанимационное отделение. Все случившееся попало на видео.

Пострадавшей оказалась 69-летняя пенсионерка. Врачи диагностировали у нее тяжелые травмы головы. О водителе известно, что это 58-летний местный житель, у которого стаж вождения – более 22 лет. В момент ДТП он был трезвым, также уточняется, что за последние два года мужчину ни разу не ловили на нарушении ПДД.

Проверкой инцидента занимается не только дорожные инспекторы, но и полицейские.

– По факту ДТП в Отделе МВД России по городу Лермонтову проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщает УГИБДД по Ставропольскому краю.