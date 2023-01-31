Первое появление без дредов и в пиджаке Баскова: что произошло после концерта Шамана в Ставрополе

Шаман. Фото: Михаил Фролов/кадр клипа

В Ставрополе прошел концерт популярного российского певца Ярослава Дронова, более известного как Шаман. Это первое появление большого артиста в регионе в 2023 году. Горожане изголодались по выступлениям эстрадных звезд, потому на выступление в одном из самых крупных залов – ДКиС – скупили почти все билеты. Самые дешевые билеты обошлись в 1600 рублей, самые дорогие – в 6000 рублей.

Фото с концерта в Ставрополе

Что произошло после концерта Шамана в Ставрополе

Выступление Шамана в Ставрополе и Ессентуках стало примечательным еще потому, что накануне артист публично состриг свои дреды. В клипе "Исповедь" церковный батюшка ритуально срезает лишние волосы певца. И если на выступлении в Луганске (15 января) и Мариуполе непонятно, какая прическа у артиста (он выступал в шапке), то в ставропольских городах скрывать это стало бессмысленно.

– А почему нет? Волосы мои. Могу себе позволить делать с ними все, что хочу, – объяснился певец.

Шаман представил стандартную концертную программу, особняком которых стали хиты, такие как "Я русский" и гимн России в авторском исполнении. В зависимости от песни артист менял гардероб. Особенно зрители отметили пиджак, похожий на тот, который обычно носят Николай Басков или Филипп Киркоров.

Шаман в изысканном пиджаке, как у Баскова. Фото с концерта

Пользователи сети, которые были на концерте, отзываются об артисте исключительно положительно.

– Концерт восхитительный! Редко встретишь артиста, который так сильно поет вживую. И приятно, что Шаман меняется на глазах. Без дредов ему очень идет, – рассказывает жительница Ставрополя.

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