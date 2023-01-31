На Ставрополье 30 января 2023 умер генерал-майор Валерий Анатольевич Кавтасенков. Фото: ПАСС СК.

В противопожарной службе Ставропольского края сообщили печальные вести. 30 января 2023 года на Ставрополье ушел из жизни генерал-майор Валерий Кавтасенков. Он проработал в системе МЧС с самого первого дня ее основания и искренне любил свое дело, отдавая благородному призванию все силы на протяжении нескольких десятков лет.

По словам коллег Валерия Кавтасенкова, генерал-майор за все годы работы внес ощутимый вклад в обеспечение безопасности Ставропольского края. Свой профессиональный путь в системе МЧС он начал в 2000 году - занял должность начальника Главного управления по делам ГО и ЧС по Ставропольскому краю.

В 2007 году ставрополец перешел на должность начальника государственного учреждения «Аварийно-спасательное формирование на водных объектах на территории Ставропольского края». С 2009 года был назначен заместителем начальника «Аварийно-спасательной службы Ставропольского края». На заслуженный отдых Валерий Анатольевич ушел в 2021 году.

Также Валерий Кавтасенков был одним из участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 1988 году, будучи офицером Вооруженных сил СССР, ставрополец отправился на место трагедии для дезактивации зоны радиоактивного заражения.

Редакция «КП-Северный Кавказ» приносит искренние соболезнования коллегам, родным и всем близким генерал-майора Валерия Анатольевича Кавтасенкова.

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