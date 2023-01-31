Пулеметы, огнеметы, взрывчатка: на Северном Кавказе накрыли нелегальные оружейные мастерские

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В 38 регионах России – в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа в том числе, накрыли подпольные оружейные мастерские. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

Совместные операции службы безопасности, МВД России и Росгвардии проходили в ноябре-декабре 2022 года. Правоохранители нашли незаконных оружейников в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Татарстане и других субъектах России. Среди южных регионов, где выявили нелегальные мастерские – Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская и Астраханская области, а также Дагестан, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия.

Силовики задержали 93 мастера, которые, как правило, работали на дому. У них изъяли 253 единицы огнестрельного оружия: десять пулеметов (от "Максима" до пулемета Калашникова и "Утеса"), 26 автоматов (разновидности автомата Калашникова и немецкий StG-44), 17 пистолетов-автоматов, 106 пистолетов и револьверов, 94 винтовок и карабинов, а также свыше 40 тысяч патронов.

Помимо этого, в мастерских обнаружили 11 гранатометов и огнеметов, 45 снарядов, 89 ручных гранат и 343 артиллерийских боеприпасов различного калибра. Также у злоумышленников обнаружили 316 взрывателей, детонаторов, запалов и более 160 килограммов тротила и пороха.

– Прекращена деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается, – сообщает пресс-служба ФСБ России.