Нашел чайник с кипятком: еще один ребенок пострадал в «зловещем» детском саду Владикавказа

Малыши подвергались жестокому обращению со стороны воспитателей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственные органы Северной Осетии расследуют дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей после того, как вскрылись факты жестокого обращения с детьми в одном из детских садов республики. Речь идет о детском садике «Росинка» во Владикавказе.

Родители неоднократно жаловались на непедагогичные методы воспитания в «Росинке». В соцсетях родители утверждали, что пытались поговорить с заведующей садом о неподобающем поведении воспитателей, но та всякий раз находила оправдания своим подчиненным, а родителям рекомендовала обращаться к детскому психологу.

Ребенка ударили головой о стол. Фото: стоп-кадр видео.

Следственные органы заинтересовались происходящим в детском садике после того, как в социальных сетях появилось видео, где видно, как воспитатель бьет ребенка головой о стол. Была инициирована доследственная проверка во время которой выяснилось, что в октябре 2022 года один из воспитанников получил термический контактный ожог правой руки - малыш приложил руку к стоящему на столе чайнику с кипятком.

- Согласно заключению эксперта, полученное ребенком повреждение квалифицируется, как причинившее легкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Северной Осетии.

Полученная ребенком травма легла в основу уголовного разбирательства.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - отметили в ведомстве.

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