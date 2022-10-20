Амина Усманилаева. Фото: страница героя в VK

В седьмом сезоне шоу "Пацанки" впервые появилась представительница Северного Кавказа - жительница Каспийска Амина Усманилаева. 22-летняя девушка показалась дерзкой и маскулинной, но зачастую проявляет свои сильные качества - спокойствие, искренность и рассудительность. "КП" рассказывает биографию Амины Усманилаевой, участницы шоу "Пацанки" - с какой проблемой она пришла на программу.

Амина Усманилаева. Фото: страница героя в VK

В родном Дагестане Амина открыла свою табачную точку, где сама работает продавцом. Девушке пришлось быстро повзрослеть потому, что отец умер за месяц до ее рождения. Все тяготы упали на плечи матери, которой надо было много работать. Отсутствие папы не прошло бесследно: сама девушка отмечает, что с точки зрения эмоций это сильно давило. И в четыре года она пыталась раскопать могилу отца.

В видеовизитке Амина рассказала, что в Каспийске ее часто принимают за парня. Когда к ней обращаются как к мужчине ("брат", "дружище"), она либо никак не реагирует, либо отшучивается. Но в глубине души ей обидно. По словам девушки, ее фигуры стесняются даже самые близкие.

Биография Амины Усманилаевой полна побед в спорте. К примеру, в 2017 году девушка победила на первенстве республики по вольной борьбе среди юниоров памяти воинов-интернационалистов, погибших в годы войны в Афганистане. А уже через год стала чемпионом на первенстве СКФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. На шоу Амина пообещала, что будет прорабатывать свою проблему с лишним весом.

Амина Усманилаева. Фото: страница героя в VK

Есть большая вероятность, что так и будет. За успехи на шоу "Пацанки" Амину награждали белой лентой лидера недели. И когда ее забрали, уроженка Дагестана пообещала: "Я ее верну!" Благодаря своим колоритным фразам зрители делают с ней много мемов. А после трогательных фотосессий на проекте и психологических тренингов воспитатели поняли, что дагестанка очень женственна и ранима.

Выигранные деньги Амина Усманилаева хочет потратить на более крупный бизнес.