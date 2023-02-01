Вес маленького котенка: российские врачи спасли четырех новорожденных с экстремально низким весом

В Дагестане врачи республиканского перинатального центра спасли деток с экстремально низкой массой тела. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врачам в Дагестане удалось спасти четырех новорожденных, которые появились на свет с экстремально низкой массой тела. Вес малышей не превышал 500 грамм. Об этом рассказали в Перинатальном центре Республиканской клинической больницы им. А.В.Вишневского.

Четыре малыша - три девочки и один мальчик, чей вес был почти такой же, как у 2-месячных котят, родились в роддоме Дагестана в январе. Сразу после появления на свет врачи перевели детей в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где их стали выхаживать.

В таких случаях, когда роды проходят намного раньше срока и дети рождаются недоношенными, новорожденных помещают в специальные инкубаторы, где поддерживается оптимальный температурный и кислородный режим, а также степень влажности. Так малыши чувствуют себя комфортно, как в утробе матери, и благополучно развиваются.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Врачи сделали все возможное, чтобы малыши чувствовали себя хорошо, развивались без осложнений и набирали вес. После завершения первого этапа выхаживания маленьких пациентов переведут в Детскую республиканскую клиническую больницу им.Н.М.Кураева.

Как рассказали в пресс-службе перинатального центра РКБ, у врачей имеется достаточный опыт по выхаживанию малышей с экстремально низкой массой тела, а в больнице есть все необходимое оборудование и медикаменты. В 2022 году в РКБ родились 214 недоношенных детей, из них 29 – с экстремально низкой массой тела. Всем удалось помочь.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Врач-ординатор Перинатального центра РКБ им.А.В.Вишневского Анастасия Яхьяева советует будущим мамам не надеяться только на помощь врачей. К рождению ребенка нужно готовиться заранее, планировать беременность супругам следует после прегравидарной подготовки, которая состоит из профилактики, диагностики и лечения выявленных заболеваний. Проходить подготовку нужно за полгода или за год до зачатия.

- У недоношенных детей, как правило, немало проблем со здоровьем. А ведь грамотный подход к планированию беременности приведет к появлению на свет крепкого и здорового малыша, - резюмировала врач.

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