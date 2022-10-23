Боевики удерживали заложников на Дубровке с 23 по 26 октября 2002 Фото: Анатолий ЖДАНОВ

20 лет назад в Москве руками 40 террористов, преимущественно выходцев с Северного Кавказа, было совершено страшное - захвачены 916 зрителей и артистов мюзикла «Норд-Ост», который проходил в театральном центре на Дубровке. Боевики удерживали людей с вечера 23 октября до раннего утра 26 октября, после чего спецслужбы начали штурм. Погибли 130 заложников и все бандиты. Личности некоторых из них установить так и не удалось. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, что известно о захвативших «Норд-Ост» террористах.

Норд-Ост: список террористов

Ответственность за теракт на Дубровке взял на себя Шамиль Басаев - террорист номер один в России и, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, «знамя международного терроризма на Кавказе».

Непосредственным организатором стал фактический совладелец существовавшего в те годы «Прима-банка» Руслан Эльмурзаев, а племянник известного террориста Арби Бараева Мовсар Бараев (по отцу - Сулейманов) возглавил боевую группу. В нее вошли 40 человек - примерно поровну мужчин и женщин в возрасте от 16 (всего несовершеннолетних было трое) до 48 лет.

Шамиль Басаев взял на себя ответственность за теракт на Дубровке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С опознанием преступников возникли проблемы.

- На месте обнаружены 33 паспорта на имена уроженцев Чечено-Ингушской, Дагестанской и Коми АССР, Казахской ССР, а также Ростовской области РСФСР. Подлинность этих документов вызывает у следствия большие сомнения, - комментировали в Генпрокуратуре РФ спустя две недели после трагедии.

Действительно, часть паспортов оказалась поддельной, один из них и вовсе принадлежал умершему человеку. Два человека попали в список террористов по ошибке - у обоих были кавказские фамилии, погибший мужчина являлся уроженцем юга России, а выжившая женщина, чей загранпаспорт и молитвенник на арабском языке нашли после штурма, оказалась не террористкой, а аспиранткой Российской академии медицинских наук. Двоих преступников идентифицировать так и не удалось, остальными оказались (в скобках указаны варианты написания личных данных, встречающиеся в СМИ и материалах уголовных дел):

1. Абдулшейхов (Абдулшебхов) Арсланбек (Асланбек) Алимпашаевич (Алимполаевич), 35 лет

Командовал незаконным вооруженным формированием, находившемся в подчинении у Шамиля Басаева.

2. Адилсултанов Муслим Салманович, 21 год

Входил в бандгруппу Мовсара Бараева.

3. Алиева Секилат Увайсовна, 25 лет

После ликвидации у Секилат нашли документы ассистента кафедры актерского мастерства Чеченского государственного университета. Вуз она закончила в 1998 году. Несмотря на боевые действия в республике, будущие актеры не бросали репетиции. Педагоги считали Секилат очень способной. Вместе с ней учился брат Мовсар - в 1999 году он погиб, воюя на стороне ваххабитов. К ним вскоре примкнула и девушка. Скорее всего, это произошло в Азербайджане, куда она поехала, чтобы восстановить здоровье.

4. Ахметов (Ахмедов) Ахмед (Ахмет) Мумадиевич (Намадиевич), 19 лет

Оставил родителей и примкнул к боевикам.

5. Байракова Зарета Долхаевна (Дохаевна), 26 лет

Ее братьев Бауди (1979 года рождения) и Мурад (1982 года рождения) подозревали в причастности к НВФ, их местонахождение не установили. В поведении самой Зареты ничего подозрительного не замечали, у нее была хорошая успеваемость в школе, но дальше она учиться не пошла - помогала родителям-инвалидам торговать на рынке. Уехала из дома за месяц до теракта, выйдя перед этим замуж. Уже после ликвидации в ее паспорте нашли записку: «Сбор 27(21) октября 2002, станция Лужники».

6. Байхатов Арсен Нажмудинович, 21 год

7. Байхатов (Байхагов) Рашид Саватдиевич, 20 лет

Оба Байхатова входили в бандгруппу Мовсара Бараева.

8.Бакуева Луиза Алавдиновна, 34 года

Родная сестра ликвидированного в 2000 году лидера боевиков Баудина Бакуева.

9. Бараев Мовсар Бухариевич (по отцу - Сулейманов), 23 года (использовал паспорт 24-летнего Ахматханова Шамильхажи Ахмаровича)

«Мелкий, ничем не примечательный бандит, не обладающий профессионально-террористическими и организаторскими данными, совершенно не подготовленный к такого рода акциям и непонятно как оказавшийся во главе профессионально подготовленной банды в Москве» - так характеризовал уроженца Аргуна Мовсара Бараева начальник УВД Чечни полковник Саид-Селим Пешхоев.

Мовсар Бараев в 18 лет примкнул к бандподполью. Фото: стоп-кадр НТВ

Закончив 10 классов, Мовсар бросил учебу и с 18 лет стал участвовать в незаконных вооруженных формированиях, со временем став личных телохранителем своего дяди Арби Бараева. Участвовал в нападениях на колонны российских войск и серию взрывов в Гудермесе, Грозном и Урус-Мартане. После гибели Мурада Юсупхаджиева в октябре 2002 года занял его должность - командира Исламского полка особого назначения (ИПОН), радикальной террористической организации, созданной Арби Бараевым.

10. Бимурзаев Магомед Эмин Саиданович, 23 года

Являлся членом запрещенной террористической подпольной организации «Чеченский Джамаат».

11. Бисултанова Марина Небиюллаевна, 18 лет

Попала под влияние и была завербована другой террористкой из списка - Виталиевой. Когда появилось фото уничтоженной Марины в зале, возникла версия, что в захвате заложников участвовала смертница-славянка - у девушки были белокурые волосы. Но это особенность внешности, она - чеченка.

12. Бициева Зура Резвановна, 22 года

Зура жила бедно - ее и старшую сестру мама воспитывала одна. Главы семейства не стало, когда будущей смертнице исполнилось 8 лет. Мужчину в пьяной драке зарезал собственный сын. Бициевы переехали в одно село, потом в другое. Там Зуру запомнили молчаливой, очень религиозной девушкой, носящей платок и только темную закрытую одежду. Хотя до этого она училась в Грозном на секретаря-референта, и, говорят, вела вполне светский образ жизни. Вернувшись в станицу Ассиновскую, Зура сдружилась с Хадчат Ганиевой (см. ниже), несмотря на почти шестилетнюю разницу в возрасте.

13. Виталиева Есира Хамидовна, 42 года

Помощница Шамиля Басаева. В первую чеченскую кампанию работала поваров в его отряде, участвовала в доставке денег ваххабитам из Баку в Чечню. Затем ей была доверена вербовка смертниц. Во время захвата «Норд-Оста» руководила группой женщин-террористок.

14. Ганиева Хадчат Сулумбековна, 16 лет

Разделяла приверженность своих братьев к ваххабизму, входила их бандгруппу, примерно за год до теракта на Дубровке подозревалась в участие во взрыве с станице Ассиновской в Чечне.

15. Ганиева Фатима Сулумбековна, 26 лет

Также попала под влияние братьев.

Жертвами теракта на Дубровке стали 130 человек Фото: Евгения ГУСЕВА

16. Гишлуркаева (Гишмуркаева) Асет Вахидовна, 29 лет

Выросла в обеспеченной семье. С отличием окончила Чеченский госуниверситет по специальности «Экономика». В 1997-98-м годах работала секретарем начальника Ачхой-Мартановского РОВД. Овдовела, воспитывала маленького ребенка. Вторым (гражданским) мужем Асет за несколько месяцев до теракта стал лидер одной из бандитских группировок Тимур Канташев. По некоторым данным, она сама входила в бандгруппу, возглавляемую братьями Ганиевыми. Перед отъездом из дома Асет сказала близким, что ей нужно в Ростов на лечение - якобы у нее диагностировали сложную опухоль груди.

17. Джабраилов Салгир Исаевич, 26 лет

Кто использовал паспорт на данное имя - не установлено.

18. Дугаева Мадина Мовсаровна, 24 года

19. Курбанова Райман (Райнан) Хасановна, 38 лет

Совместно с тремя другими террористками из списка приезжала весной и летом 2002 года в Москву, чтобы осмотреть будущее место теракта.

20. Мутаева (Мугаева) Малижа (Малика) Даудовна, 31 год

Во время правления Джохара Дудаева (первый президент самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия - в России признана террористической организацией) служила в женском «батальоне сопротивления» в звании капитана.

21. Мусаев Ибрагим Адланович, 25 лет

Кто использовал паспорт на данное имя - не установлено.

22. Саидов Артур Ийсаевич, 17 лет

Несмотря на юный возраст, являлся активный участником группировки Бараева.

23. Тагиров Леча Гапурович, 48 лет

24. Татаев Усман Алаудинович, 23 года

Помогал Эльмурзаеву найти три машины для подготовки к теракту, а накануне атаки оформил их на себе по доверенности.

25. Тушаева Аминат Хамзатовна, 17 лет

Штурм начался 26 октября 2002 года Фото: Анатолий ЖДАНОВ

26. Хаджиева Айман Вагетовна, 28 лет

27. Хаджиева Коку (Коки) Вагетовна, 26 лет

Сестры совместно с двумя другими террористками из списка приезжала весной и летом 2002 года в Москву, чтобы осмотреть будущее место теракта.

28. Хаджиева Марьям Бувайсаровна, 22 года

29. Хамзатов Турпала (Турпал) Камиевич, 24 года

Кто использовал паспорт на данное имя - не установлено.

30. Хасханов Расул Абдуллаевич, 24 года

Помощник Эльмурзаева с криминальным прошлым - незаконно жил в Москве, избил человека, нанеся ему тяжкие телесные повреждения, пытался обокрасть магазин одежды.

31. Хасханов Асланбек Лемаевич, 28 лет

32. Хусаинов Расул (Расча) Сайдаминович, 25 лет

33. Хусейнова (Хусенова) Лиана Мусаевна, 22 года

Вышла замуж за ваххабита, уехала с ним из станицы Наруской в Грозный и практически перестала общаться с родственниками, поэтому деталей последних лет ее жизни нет.

34. Шидаев Магомед Абуязидович, 27 лет;

35. Эльмурзаев Руслан «Абу-Бакар» Абухасанович, 29 лет

Пользовался двумя липовыми паспортами на имя 37-летних Алиева Али Максудовича и Хунова Фуада Шахамбиевич - установлено, что это был реальный человек, уроженец Карачаево-Черкесии, который скончался незадолго до теракта, а его данными воспользовалась знакомая паспортистка Эльмурзаева. Сам он - племянник братьев Ахмадовых, совершивших в конце 90-х десятки похищений людей с целью выкупа и серию жестоких убийств.

36. Эльмурзаева Седа Сейтхамзатовна, 18 лет;

37. Юпаева (Юнаева) Заира Башировна, 24 года

Подруга упомянутой выше Мадины Дугаевой и сестра ликвидированного под Урус-Мартаном в 2000 году Ахмеда Юпаева.

38. «Ясир», паспорт на имя Алхазурова Идриса Махмудовича, 28 лет

Арабский наемник, вербовавший вместе с тремя пособниками людей для совершения терактов на территории воинских частей с помощью начиненных взрывчаткой грузовиков.

Приговоры по Норд-Осту

Несмотря на то, что все террористы, участвовавшие в захвате заложников, были ликвидированы 26 октября 2002 года, приговоры по данному делу все равно были вынесены.

В заложниках оказались зрители и артисты «Норд-Оста» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В период с 2003 по 2017 года от 8,5 до 22 лет лишения свободы получили семь пособников террористов: Игорь Алямкин, Ахъяд и Алихан Межиевы, Аслан Мурдалов, Хампаши Собралиев, Заурбек Талхигов и Асланбек Хасханов. Они оформляли поддельные документы, хранили оружие, транспортировали его и т. д.

Заочно обвинения были предъявлены Зелимхану Яндарбиеву, Шамилю Басаеву, (ликвидированы в феврале 2004 в Катаре и в июле 2006 года в Ингушетии соответственно), Герихану Дудаеву и Хасану Закаеву (местонахождение последних двух не установлено).

Также приговоры (от 5 до 9 лет лишения свободы) вынесли четырем руководителям «Прима-Банка». В ходе проверки выяснилось, что в банке существовала двойная бухгалтерия, часть вкладов клиентов не регистрировалась. Именно по такой схеме Эльмурзаев оформил два кредита на общую сумму 40 тысяч долларов, которые ушли на подготовку теракта на Дубровке.

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