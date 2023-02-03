Мачеха бросила ребенка-аутиста на улице в отместку его отцу

Против мачехи, которая оставила на улице Пятигорска 5-летнего ребенка-аутиста, завели уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

После того, как на площадке города Пятигорска на Ставрополье нашли оставленного 5-летнего ребенка-аутиста, за дело взялись правоохранительные органы. В средствах массовой информации появилась информация о том, что малыша оставила мачеха – его нашли на детской площадке.

Оказалось, жительница города-курорта – сожительница родного отца брошенного ребенка – поссорилась с мужчиной и решила, по всей видимости, так отомстить. Злоумышленница одела ребенка не по погоде и отвела его в сквер. Там же она его и бросила. Ребенок, не зная, что делать, просто ходил по окрестностям, пока его не нашли неравнодушные люди.

Как сообщает издание «NewsTracker», журналисты которого связались с матерью ребенка, женщина отправила сына в гости к отцу на несколько дней. Сама она поехала в Москву, чтобы найти там новый реабилитационный центр для сына и немного передохнуть.

Отец с новой семьей переехали на Ставрополье четыре года назад, но в помощи не отказали. Правда, в самой семье произошел конфликт во время пребывания там ребенка. Мачеха поссорилась с отцом и по неизвестной пока причине решила «прогуляться» с малышом. Злоумышленница воспользовалась тем, что мужчина ушел из дома, и начала действовать.

Если у мачехи и был злой умысел, свершиться ему не было дано. Ребенка нашли на детской площадке в Пятигорске. Он ни с кем не общался и избегал людей. Малыша отвезли в больницу, откуда его позже забрала мать. История дошла и до правоохранительных органов, которые начали проверку по данному факту.

— Прокуратура города Пятигорска проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Но это не конец: против мачехи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 125 УК РФ (оставление в опасности). Теперь за ссору женщина может поплатиться свободой или заплатить большой штраф и заняться обязательными или исправительными работами. Расследование уголовного дела продолжается.

О состоянии ребенка на данный момент не сообщается. Теперь мать едва ли захочет отдавать малыша в руки мачехи, которая после ссоры решила попросту бросить его в сквере.