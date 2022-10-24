Глазная клиника «ФАКТ» в Пятигорске

Технологии, которые применяют специалисты «ФАКТ», входят в список передовых. Фото: factmed.ru

В клинике «ФАКТ» в Пятигорске врачи помогут пациенту в решении проблем с органом зрения. От комплексной диагностики патологий заболеваний глаз до хирургического лечения. В перечень основных услуг входят: консервативное и хирургическое лечение глаукомы, хирургия катаракты, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение пресбиопии, лечение заболеваний роговицы и стекловидного тела, дистрофические заболевания, сосудистые заболевания сетчатки и другие патологии.

Особое внимание специалисты клиники уделяют своевременному диагностированию заболеваний глаз. Фото: factmed.ru

Кстати, Клиника «ФАКТ» участвует в масштабном конкурсе среди медицинских центров «Клиника года - 2022» от «Комсомольской правды». Проголосовать за любимое учреждение можно по ссылке. Голосование продлится до 14 ноября 2022 года.

Клиника оснащена новейшим офтальмологическим оборудованием от ведущих мировых производителей (Alcon, США, Carl Zeiss Meditec AG, Германия, и др). Технологии, которые применяют специалисты «ФАКТ» при лечении глазных заболеваний - на сегодняшний день входят в список передовых, ими пользуются ведущие клиники мира.

Клиника «ФАКТ» участвует в масштабном конкурсе среди медицинских центров «Клиника года - 2022». Фото: factmed.ru

Особое внимание специалисты клиники уделяют своевременному диагностированию заболеваний глаз. Опытные врачи - офтальмологи могут на ранних стадиях выявить все возможные патологии и назначить эффективное лечение. Этому способствует передовое диагностическое оборудование и внушительный опыт специалистов.

Всего в клинике трудятся 12 высококвалифицированных врачей из крупнейших городов России, за свою практику выполнивших десятки тысяч успешных операций. Именно сотрудникам клиники «ФАКТ» одними из первых в СКФО удалось имплантировать ультрасовременную линзу Vivity компании Alcon. При установке такой линзы пациент становится обладателем высокой остроты во всем диапазоне: от близкого до дальнего расстояния, при различном освещении, без использования очков.

Опытные офтальмологи могут на ранних стадиях выявить все возможные патологии и назначить эффективное лечение. Фото: factmed.ru

Важнейшим преимуществом глазной клиники «ФАКТ» в Пятигорске является наличие детского отделения, в котором принимают пациентов от ноля плюс лет. Помимо диагностического обследования и консервативных программ по восстановлению зрения, в клинике проводят и хирургическое лечение таких заболеваний как: косоглазие, врожденная катаракта и глаукома, новообразования век и др.

Важнейшим преимуществом глазной клиники «ФАКТ» в Пятигорске является наличие детского отделения. Фото: factmed.ru

Все операции маленьким пациентам проводятся ведущими хирургами РФ под общей анестезией. Также, для пациентов с нарушением ЦНС или другими патологиями, которые не позволяют провести полноценный осмотр, предусмотрено диагностическое обследование в состоянии медикаментозного сна.

Всего в клинике трудятся 12 высококвалифицированных врачей из крупнейших городов России. Фото: factmed.ru

Глазная клиника оснащена передовыми, безопасными и многофункциональными аппаратами для максимально эффективных процедур. Среди них интеллектуальная навигационная система Verion (Аlcon, США), незаменимый при операциях по поводу удаления катаракты и имплантации искусственного хрусталика. Благодаря этому прибору, хирургия катаракты вышла на новый высочайший уровень и обеспечивает высокую точность рефракционного результата с учетом уникальных особенностей глаза каждого пациента. Также в клинике используют передовой эксимерный лазер WAVELIGHT® EX500 (Alcon, США).

Глазная клиника оснащена передовыми, безопасными и многофункциональными аппаратами для максимально эффективных процедур. Фото: factmed.ru

Во всем мире этот аппарат признан одним из самых быстрых: его лазерная система позволяет сверхточно и безопасно проводить лазерную коррекцию даже при самых сложных аномалиях. Благодаря этому, пациенты после лазерной коррекции зрения, выполненной с помощью данной лазерной установки обретают не только высокую остроту зрения, но и великолепную контрастность, сочность и яркость красок.

Специалистами были проведены тысячи успешных операций по основным заболеваниям глаз. Фото: factmed.ru

В августе 2022 года клиника «ФАКТ» в Пятигорске отметила свой первый день рождения. За год команда врачей добилась колоссальных успехов, а география пациентов вышла далеко за пределы Ставропольского края. Специалистами были проведены тысячи успешных операций по основным заболеваниям глаз. Врачи участвовали в многочисленных конференциях, многие специалисты попали в список лучших офтальмологов России. Но коллектив клиники не намерен останавливаться на достигнутом, ведь впереди еще много открытий и достижений, которые сделают жизнь их пациентов ярче и счастливее.

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Глазная клиника «ФАКТ» в Пятигорске

Пятигорск, улица Московская, 105

Телефон: 8-800-700-16-15

Сайт: factmed.ru

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ОГРН 1202600009699

Регистрационный номер лицензии: Л041-01197-26/00380702. Дата предоставления лицензии: 20.07.2021.