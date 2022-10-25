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Общество25 октября 2022 4:00

На Ставропольский край 26 октября обрушатся затяжные магнитные бури

Магнитосфера Земли будет неспокойной до конца месяца
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
Спутниками магнитных бурь являются головные боли

Спутниками магнитных бурь являются головные боли

Фото: Shutterstock

Магнитные бури, которые придут на Ставрополье 26 октября 2022 года, окажутся затяжными. Об этом предупреждает совместная Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ*. Уже в ночь на среду индекс геомагнитной активности поднимется до трех, затем четырех пунктов по девятибалльной шкале, а к полудню снизиться до двух. Этот показатель сохранится до полуночи.

27 октября ставропольцы получат передышку, а в пятницу, 28 октября, вновь ощутят на себе воздействие возмущений на Солнце. Трехбалльная магнитная буря к утру субботы усилится до пяти баллов. На один пункт она снизится в ночь на 31 октября и только 4 ноября пойдет на спад.

- Изменения погоды и условий окружающей среды - атмосферное давление, температура, влажность, скорость ветра и как раз магнитные бури - влияют на состояние людей. На фоне нарушения адаптации организма к подобным изменениям обостряются проявления имеющихся заболеваний. Чаще всего люди жалуются на головную боль, ломоту в суставах, подавленное настроение, скачки давления. Совокупность данных симптомов и является метеозависимостью, это не какое-то самостоятельное заболевание, - объяснила «КП-Северный Кавказ» кардиолог Элина Могдалянова и дала советы, как облегчить недомогание при смене погоды.

*Институт космических исследований Российской академии наук и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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Считается, что человек не должен ощущать перемены погоды. А скачки давления от морозов - признак плохого здоровья. Это не так! (подробности).

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ