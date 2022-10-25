Спутниками магнитных бурь являются головные боли Фото: Shutterstock

Магнитные бури, которые придут на Ставрополье 26 октября 2022 года, окажутся затяжными. Об этом предупреждает совместная Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ*. Уже в ночь на среду индекс геомагнитной активности поднимется до трех, затем четырех пунктов по девятибалльной шкале, а к полудню снизиться до двух. Этот показатель сохранится до полуночи.

27 октября ставропольцы получат передышку, а в пятницу, 28 октября, вновь ощутят на себе воздействие возмущений на Солнце. Трехбалльная магнитная буря к утру субботы усилится до пяти баллов. На один пункт она снизится в ночь на 31 октября и только 4 ноября пойдет на спад.

- Изменения погоды и условий окружающей среды - атмосферное давление, температура, влажность, скорость ветра и как раз магнитные бури - влияют на состояние людей. На фоне нарушения адаптации организма к подобным изменениям обостряются проявления имеющихся заболеваний. Чаще всего люди жалуются на головную боль, ломоту в суставах, подавленное настроение, скачки давления. Совокупность данных симптомов и является метеозависимостью, это не какое-то самостоятельное заболевание, - объяснила «КП-Северный Кавказ» кардиолог Элина Могдалянова и дала советы, как облегчить недомогание при смене погоды.

*Институт космических исследований Российской академии наук и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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Считается, что человек не должен ощущать перемены погоды. А скачки давления от морозов - признак плохого здоровья. Это не так! (подробности).