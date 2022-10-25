Лично понаблюдать за затмением можно при удачном стечении трех обстоятельств Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25 октября 2022 года произойдет достаточно редкое явление - солнечное затмение. В год на Земле их случается от двух до пяти. Нынешнее будет частичным - Луна закроет Солнце примерно на 70%. «КП-Северный Кавказ» объясняет, будет ли видно солнечное затмение в Ставропольском крае и как его посмотреть, если в дело вмешается погода.

Солнечное затмение в Ставропольском крае 25 октября 2022

Лично понаблюдать за затмением можно при удачном стечении трех обстоятельств - территории, времени суток и погоды. С первыми двумя факторами ставропольцам в этот раз повезло: тень единственного естественного спутника Земли накроет собой значительную часть Евразии и коснется северо-восточной части Африки в разгар рабочего дня, а не глубокой ночью. Только не забывайте, что в разных регионах время начала данного астрономического явления отличается.

Несмотря на то, что весь Северо-Кавказский федеральный округ находится в одном часовом поясе с Москвой, в столице солнечное затмение ожидается в промежутке с 12:24 до 14:51 (максимальная фаза - в 13:38), а в Ставропольском крае чуть позже, с 12:37 до 15:09 с максимальной фазой в 13:40. Но вот увидят ли его жители нашего региона - большой вопрос.

Погода в Ставрополе на 25 октября 2022

По данным синоптиков, 25 октября на Ставрополье в первой половине дня ожидается пасмурная погода, местами пройдет дождь. Даже если небо над головой будет ясным, погода может резко поменяться - прогнозируется достаточно сильный ветер (8-10 м/с, порывами до 15-18 м/с), который способен мгновенно нагнать облака.

Переживать по этому поводу не стоит. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляция солнечного затмения 25 октября 2022 года. Найти ее можно по ссылке.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Магнитные бури, которые обрушатся на Ставрополье 26 октября 2022 года, окажутся затяжными. Об этом предупреждает совместная Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

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Солнечное затмение 25 октября открывает небольшой коридор затмений. Он завершится 8 ноября полным лунным затмением. Эти два явления создают временные врата, запускающие определенные циклы. Астрологи не рекомендуют принимать судьбоносные решения в коридор затмений, поскольку далее события будут развиваться согласно циклу 9 или 18 лет (подробности).