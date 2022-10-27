На Ставрополье на помощь пациентам спешит летающий реанимобиль

Медицинский вертолет способен развить скорость до 220 км/ч и летать на расстояние свыше 500 километров. Фото: stavgkbsmp.ru

С появлением на Ставрополье чуть более двух лет назад в рамках нацпроекта «Здравоохранение» санитарной авиации доступность, качество и оперативность оказания медицинской помощи заметно повысились.

Край стал одним из первых регионов России, где для спасения пациентов стали использовать «воздушную скорую».

Первый вылет легкого вертолета «Ансат» с красным крестом на борту был совершен в Ставрополе 1 сентября 2020 года с территории Городской больницы скорой медицинской помощи. А в 2021 году здесь, на территории ГБУЗ СК «ГКБ СМП», была построена вертолетная площадка.

Кстати, ГКБ СМП Ставрополя участвует в масштабном конкурсе среди медицинских центров «Клиника года - 2022» от «Комсомольской правды». Проголосовать за любимое учреждение можно по ссылке. Голосование продлится до 14 ноября 2022 года.

Благодаря летающему реанимобилю, которому не страшны бездорожье и пробки на трассах, удалось сохранить жизнь и здоровье десяткам пациентов.

Медицинский вертолет способен развить скорость до 220 км/ч и летать на расстояние свыше 500 километров, а это значит, что «воздушной скорой» под силу забрать пациента в любом из населённых пунктов края и вернуться в Ставрополь без дозаправки. И, что очень важно, санитарный «Ансат» может совершать взлет и посадку на необорудованных площадках.

Уже много лет подряд жителей и гостей краевой столицы спасают специалисты ГКБ СМП Ставрополя. Фото: stavgkbsmp.ru

- Санавиация транспортируют пациентов с любыми травмами и заболеваниями, если врачи решат, что им требуется срочный перевод в медучреждения краевого центра, - рассказали в Городской клинической больнице скорой помощи Ставрополя. - После получения информации о пациенте определяется его транспортабельность, а с учетом наличия всего необходимого оборудования и опытных специалистов, транспортировать можно практически любые группы пациентов, за редким исключением, когда риск превышает предполагаемую пользу. Эвакуировать по воздуху можно даже младенцев. Для этого на борту вертолёта устанавливается мобильный инкубатор - кувез.

Для проведения интенсивной терапии прямо на борту, оказания специализированной и квалифицированной помощи вертолет оснащен всем необходимым современным оборудованием - таким же, как и обычные реанимобили. В летающей реанимации есть дефибриллятор, аппараты искусственной вентиляции лёгких, УЗИ и непрямого массажа сердца и всё, что необходимо для оказания срочной медицинской помощи. В составе бригады медиков - врач анестезиолог-реаниматолог и фельдшер.

Пока ставропольская санавиация выполняет до двух вылетов в день, но в ближайшем будущем планируется увеличить количество вылетов вдвое, а затем - перевести «Ансат» на круглосуточный режим работы.

«Воздушную скорую» намерены использовать для перевозки пациентов прямо с мест происшествий, например, при ДТП вдали от населённых пунктов. За два года ставропольская служба санитарной авиации накопила опыт и сегодня продолжает оттачивать навыки и совершенствовать свою работу - для спасения здоровья и жизни пациентов

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