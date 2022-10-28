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Происшествия28 октября 2022 7:11

На Ставрополье четыре сторонника украинских националистов готовили теракт

У них изъяли оружие, взрывные устройства и литературу, учащую устраивать массовые беспорядки
Данил Юрков
Задержание террористов

Задержание террористов

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники ФСБ России задержали четырех лиц, которые являются сторонниками идеологии украинских националистов. Сообщается, что группа планировала устроить теракт в административном объекте Ставрополья. Однако полученная оперативниками информация позволила предотвратить возможное происшествие.

В ходе обысков в местах жительства задержанных, а также устроенного ими на территории Предгорного района Ставрополья тайника, правоохранители изъяли огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и компоненты для изготовления зажигательной смеси, а также методички по организации массовых беспорядков.

После изъятия такого набора террориста членов группы посадили под стражу, а в отношении них возбудили уголовное дело за подготовку к террористическому акту. После окончания расследования начнется суд, который решит дальнейшую судьбу задержанных. За такие тщательные подготовления им грозит тюремный срок.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ