На Ставрополье четыре сторонника украинских националистов готовили теракт

Задержание террористов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники ФСБ России задержали четырех лиц, которые являются сторонниками идеологии украинских националистов. Сообщается, что группа планировала устроить теракт в административном объекте Ставрополья. Однако полученная оперативниками информация позволила предотвратить возможное происшествие.

В ходе обысков в местах жительства задержанных, а также устроенного ими на территории Предгорного района Ставрополья тайника, правоохранители изъяли огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и компоненты для изготовления зажигательной смеси, а также методички по организации массовых беспорядков.

После изъятия такого набора террориста членов группы посадили под стражу, а в отношении них возбудили уголовное дело за подготовку к террористическому акту. После окончания расследования начнется суд, который решит дальнейшую судьбу задержанных. За такие тщательные подготовления им грозит тюремный срок.