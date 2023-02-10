«Бросать тень на их честь – преступление»: связь накрытой в Мелитополе банды с осетинскими бойцами опровергнута

Сергей Меняйло Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло прокомментировал информацию о задержании в Мелитополе членов банды, которые якобы связаны с батальоном "Алания". Политик раскрыл имя одного из подозреваемых, чтобы восстановить честь своих земляков.

Накануне стало известно, что в Запорожской области силовики задержали пять членов преступного сообщества, которые занимались рейдерством, разбоем, вымогательством и похищением. При этом возбуждено уголовное дело только по подозрению в незаконном хранении оружия. Правоохранители нашли в доме злоумышленников солидный арсенал: гранаты, пистолеты и пули к ним, а также автомат Калашникова с несколькими полными магазинами и гранатомет.

Часть изъятого оружия. Оперативная съемка

СМИ со ссылкой на спецслужбы сообщали, что банда начала "работать" в первые дни спецоперации, а ее члены поддерживали связь с подразделениями добровольческого батальона "Алания" и мобилизованными из Северной Осетии. В частности, говорилось, что главаря задержанных называют "Паша Осетин". После таких известий глава республики Сергей Меняйло решил разобраться в ситуации. По словам политика, во время его поездки на передовую ни правоохранители, ни власти не высказывали никаких претензий по службе его земляков.

– Бойцы наших батальонов "Алания" и "Шторм-Осетия" и мобилизованные из нашей республики каждый день рискуют жизнью на фронте! Бросать тень на их имена, их честь – это преступление! Будем разбираться, – заявил Меняйло.

Во время последнего визита на передовую Меняйло передал бойцам тепловизоры и приборы ночного видения

Позже он поделился первыми сведениями, опровергающими домысли о связях злоумышленников с осетинскими бойцами.

– [Мужчина], называющий себя "Паша Осетин", с 1992 года проживает в Мелитополе, гражданин Украины. В 92-ом его семья во время грузино-осетинского конфликта бежала в Мелитополь, где и осела. Ему чуть больше 30 лет, всю свою жизнь он прожил на Украине. Никаких связей с бойцами или командованием батальонов «Алания» и «Шторм-Осетия», а также с мобилизованными из нашей республики на данный момент не выявлено, – написал Меняйло.