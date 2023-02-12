Лепс со сцены унизил юмориста Галкина* шуткой про свой хит «Натали»

Григорий Лепс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Григорий Лепс на концерте в Ставрополе высмеял юмористические способности Максима Галкина*. Видео с выступления в редакцию "КП-Ставрополь" прислал подписчик.

Впервые на тему мастерства Галкин и Лепс схлестнулись еще на шоу "Голос-5" в сентябре 2016 года. Юморист пришел на программу в качестве приглашенной звезды и исполнил трудную часть из последней оперы Моцарта "Волшебная флейта" – терцет Памины, Тамино и Зарастро. Лепс не повернулся к артисту, несмотря на то, что того узнали другие судьи, Дима Билан и Полина Гагарина.

– Вы понимаете, молодой человек, что музыка – это не ваше? – объяснил Лепс свое решение.

– Когда ты рассказываешь анекдоты, я же не говорю, что юмор – не твое. Я терплю, – ответил Галкин.

Лепс и Максим Галкин* Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезды обменялись еще несколькими колкостями. Лепс заявил, что в сравнении с российскими юмористами он гений, а Галкин упрекнул визави в экспрессивности на концертах. На том и разошлись и после не критиковали друг друга. Даже поздравляли друг друга с днем рождения.

Лепс и Максим Галкин* Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Но внезапно уже в 2023 году Лепс решил вспомнить о юмористе Галкине. После нескольких удачных шуток про свой хит "Натали" певец со сцены в Ставрополе повторил примерно то же, что он сказал семь лет назад.

– "Натали, утоли мои печали и вали". Массовые интерпретации находил. "Зубами мне орехов наколи". Особенно мне нравится: "Натали, я купил тебе на кладбище земли". Галкин может идти *****.

Как отмечают читатели "КП-Ставрополь", концерт Лепса выдался весьма энергичным. Певец без устали пел, в перерывах шутил и заигрывал с местной публикой – некоторым фанаткам достались чистые салфетки из рук кумира.

– Трезвый, смешливый и скромный. Впечатления самые лучшие, – подытожил зритель.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Урганта и Нагиева вырезали из нового фильма, а Пушкин и Гоголь стали героями ужастика (подробнее)