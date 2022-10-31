Сшила 117 балаклав и купила 150 пар носков: многодетная мать из Ставрополя помогает бойцам спецоперации

Фото: администрация города Ставрополя

Ежедневно жители города Ставрополя собирают и отправляют мобилизованным гуманитарную помощь. Улучшить условия жизни бойцов стремятся многие, приобретая и отправляя в военные части вещи и припасы. Так, жительница краевой столицы решила сделать еще больше: за собственные деньги она купила материалы и сшила 117 балаклав. Об этом поступке рассказали в администрации краевой столицы.

Татьяна Егорова – многодетная мама, и даже это не остановило ее продолжать помогать бойцам, поэтому она купила чай, кофе и различные сладости, чтобы передать их военнослужащим. Казалось бы, куда еще больше? Женщина же показала, что можно сделать еще, организовав в многоквартирном доме, где она живет, сбор средств на покупку одежды мобилизованным. За полученные деньги были приобретены 150 пар носков.

Фото: администрация города Ставрополя

Неравнодушные граждане также объявили сбор старых пальто, шинелей и других шерстяных изделий. Их не будут отправлять, однако разберут на материалы и сошьют стельки для обуви, которые передадут на передовую.

Также люди собственными руками шьют сотни пар шерстяных носков и шапок, а потом передают в благотворительные фонды. Все эти вещи отправляются бойцам, которые в ближайшее время получат из очередного отправленного груза в воинскую часть. Жители Ставрополя продолжают поддержку мобилизованных бойцов.