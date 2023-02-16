Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Минераловодская прокуратура начала проверку после массовой аварии на Ставрополье. Сегодня, 16 февраля, на трассе «Кавказ» в ДТП пострадали 15 автомобилей и фура. Предварительной причиной происшествия назвали неисправность тормозной системы у большегруза.

— По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и допустил наезд на двигавшиеся впереди 15 единиц автомобилей, в числе которых две пассажирских маршрутки, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В результате аварии есть пострадавшие. Степень вреда здоровью на данный момент устанавливается. Как сообщил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко, в маршрутке №106 пострадали пять человек, всего в больницу увезли девять человек. Погибших в происшествии нет.

— Организован объезд места аварии через хутор Красный Пахарь. На месте ДТП находятся представители всех служб, а также руководящие работники органов прокуратуры и полиции, – написал глава округа в социальных сетях.

На данный момент на месте происшествия прокурор координирует работу следственных органов. Одновременно с этим началась проверка, по результатам которой может найтись виновник происшествия.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Прокуратура проверит соблюдение правил перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения. После того, как причины и обстоятельства произошедшего будут установлены, будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Сейчас прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Вероятно, фигурантом станет водитель фуры. Однако об этом не сообщается. Видео с происшествием попало на видео – оно станет отправной точкой, с которой начнутся разборки.