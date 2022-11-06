276 тысяч за 3 килограмма: Наташа Королева рассказала о похудении на КМВ

Королева рассказала, как посетила санаторий в Кисловодске. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Наташа Королева в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ рассказала, что у нее много недостатков, среди них - лишний вес. В попытках довести фигуру до идеала, женщина отправилась на курорты Кавказских Минеральных Вод.

Наташа Королева посетила два города-курорта: сначала приехала в Железноводск, а потом направилась посещать лечебные процедуры в Кисловодске.

Этой весной Королева делилась со своими подписчиками в социальных сетях счастливыми кадрами из совместного отпуска с мужем. Вместе с супругом они выбрали города-курорты КМВ. Фото: социальные сети Наташи Королевой

В Железноводске певица занималась вместе с профессиональным диетологом. Помимо услуг диетолога, она обратилась и за психологической помощью. Услуги специалистов обошлись Наташе Королевой в 100 тысяч рублей. Все это время она тщательно следила за питанием и пила лечебную минеральную воду, однако значительно сбросить вес не удалось. Певица похудела только на 3 килограмма.

Звездная дива рассказала телеведущей шоу, что после Железноводска она отправилась в другой город-курорт - Кисловодск. Там обосновалась в пятизвездочном центре и прошла детокс-курс очищения организма. Наташа Королева избавилась от шлаков и токсинов за 176 тысяч рублей.

- Я вылетела оттуда птицей. Очень круто! Я думаю, что мне нужно раз в год хотя бы ездить в такое место и делать себе такие релаксы, - эмоционально рассказала Королева.

Певица также призналась телеведущей шоу, что ее восхищает результат похудения Ларисы Долиной. Известная артистка похудела с помощью интервального питания на 21 кг.

- Вот она богиня вышла! Посмотрите, ну, когда есть такие примеры перед глазами. Как тут расслабишься?, — прокомментировала похудение своей коллеги Королева.

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