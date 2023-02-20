Личности всех нападавших установлены Фото: Артем КИЛЬКИН

В Черкесске неизвестные избили судью Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики Казбека Салпагарова и замруководителя казначейства Мурата Эльканова. Видео нападения появилось в социальных сетях.

Нападение на Казбека Салпагарова в Черкесске - что известно

Четверо парней настигли Салпагарова и Эльканова днем на улице Советской, когда те возвращались из кафе. Один из нападавших, не подавая вида, сравнялся с жертвами и начал их бить. Тут же выскочили остальные, в том числе – вооруженные каким-то палками и арматурами.

Больше всего досталось Эльканову. Когда тот упал, злоумышленники продолжали его бить – даже после потери сознания. Как сообщает ряд Telegram-каналов, Салпагаров отделался ушибами и травмой головы, а у Эльканова тяжелые травмы, его госпитализировали в реанимацию.

Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на машине, прихватив сумку Эльканова. Источник "КП-Ставрополь" рассказал, что личности всех участников истории установлены: это уроженцы республики Мурадин Айбазов, Тимурлан Каракотов, Мурат Богатырев и Арсен Шагаров. В Черкесске объявлен план "Перехват".

– Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Разбой", – сообщили журналистам "КП" в СУ СКР по КЧР.

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Биография Казбека Салпагарова

Казбек Салпагаров работает судьей Арбитражного суда КЧР с декабря 2012 года, до этого пять лет работал в управлении Федерального казначейства по Карачаево-Черкесии начальником юридического отдела. Имеет третий квалификационный класс судьи и почетное звание "Заслуженный юрист Карачаево-Черкесской Республики".

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Мурат Эльканов с 2002 года работает в структуре казначейства на разных должностях, начинал с обычного специалиста. Пост замруководителя управления он занимает с 2019 года. За 20 лет службы награжден многочисленными орденами, в том числе – званием заслуженного экономиста КЧР.