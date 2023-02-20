У известной артистки начался концертный тур, но выступление в Ессентуках 21 февраля не состоится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Недавно у известной певицы Елены Ваенги начался тур. Артистка должна была посетить несколько городов с концертной программой, но внезапная болезнь вмешалась в ее планы. Она успела дать только одно выступление.

Звезда шансона объявила об отмене концертов сразу в нескольких городах - Ессентуках, Краснодаре, Ростове, Таганроге, Липецке и уточнила, что гастрольный тур будет перенесен.

Об этом она рассказала в эмоциональном видеобращении, которое записала из личного авто. К своим поклонникам Ваенга обратилась без макияжа, внешний вид у нее был нездоровый.

- Люди, у меня ларингит. Уже был опыт, когда я выходила на сцену в тысячные залы, а я приходила «сипатая». Это было ужасно, мне было стыдно перед зрителем. Это пытка для меня и издевательство над зрителями, - объяснила свое решение Ваенга.

Ближайший концерт артистки должен был пройти 21 феврале в городе-курорте Ессентуки. Эстрадная певица успокоила поклонников - все выступления состоятся позже, даты пока не определены.

- Концерты перенесли после 20 марта. Я буду держать вас в курсе по поводу дат каждый день. Я ничего не сделала, чтобы заболеть, но вокалист не может петь, если у него сломан голос, - прокомментировала отмену концертов певица.

Также Елена Ваенга добавила, что все желающие могут сдать купленные билеты, так как понимает, что в этой ситуации пострадали люди. Однако она надеется на понимание владельцев залов, которые берут предоплату с организаторов. Пока Ваенга будет проходить курс лечения, она готова предоставить все необходимые справки из медучреждений.

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