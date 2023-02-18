Самое нелепое ДТП: конь раздавил машину с людьми

Лошадь не рассчитала силы и приземлилась на капот иномарки. Фото: стоп-кадр видео

Самое странное ДТП с участием животного произошло в Северной Осетии. Конь попытался перепрыгнуть автомобиль, но не рассчитал силы и упал. К счастью, обошлось без жертв.

Инцидент, который произошел в селе Саниба в Северной Осетии попал в Интернет с камеры видеонаблюдения. Два коня бежали по заснеженной сельской дороге, но внезапно один из них подбежал к черной «Toyota Camry» и попытался перепрыгнуть авто. В результате неудачного прыжка он завалился на машину. В момент ЧП в салоне иномарки находились двое мужчин.

После того, как горе-скакун убежал с места своего неудачного падения, из машины вышел ошеломленный хозяин и его пассажир. Иномарка оказалась серьезно повреждена: копытами конь пробил лобовое стекло, а своим весом - сильно продавил капот. Будет ли хозяин лошади возмещать ущерб автовладельцу неизвестно.

Однако видеоролик быстро «завирусился» в социальных сетях. По мнению местных жителей, водитель и его пассажир, чудом остались в живых.

- Он так и убить мог того, кто спереди сидит, - написал неравнодушный подписчик.

А кого-то неудачный прыжок коня просто рассмешил.

- Теперь у этой машины не 150 лошадей, а 151!, - оставил забавный комментарий один из местных жителей.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Под Костромой на дорогу внезапно выбежал лось и попытался перепрыгнуть через автомобиль «Шевроле Ланос», но его трюк в итоге тоже не удался. Сохатый продавил своей тушей крышу иномарки до сиденья, несколько раз перевернулся и убежал. Однако 57-летней пассажирке автомобиля все же потребовалось помощь. Женщина получила осколочные ранения и была доставлена в травмпункт.

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