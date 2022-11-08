Чему учат мобилизованных на Ставрополье. Рассказывают сами призывники

Фото: Антон СОКОЛОВ

На полигоне ЮВО под Ставрополем прошли учения мобилизованных, которых вскоре отправят в зону специальной военной операции. Уже не первую неделю солдаты вспоминают то, чему их учили во время срочной службы, и отрабатывают навыки, которые им привили совсем недавно. Журналисты "Комсомолки" побывали на полигоне, посмотрели на учения и пообщались с мобилизованными.

На учениях отрабатывали шесть элементов: маскировку снайперов, наведение и корректировку огня гранатомета, прикрытие подразделений кинжальным огнем, штурм здания, работа в тройках и медпомощь в полевых условиях. Многие мобилизованные учатся уже больше месяца и признаются, что их ожидания от сборов оправдались.

Фото: Антон СОКОЛОВ

- Очень большой объем тренировок, много стрельбы, все очень прилично. Инструктора опытные, тренируют на совесть. Что радует, так это то, что в основном у нас практические занятия. Теоретические тоже есть, но в основном практика, практика и еще раз практика, - отмечает боец с позывным "Гриф".

- А режим загруженный?

- Очень загруженный. Вы посмотрите на мои мешки под глазами, в них картошку можно складывать. Встаем рано, мы же в армии находимся. Привыкаем. Большая часть ребят - рабочие, не привыкли лениться.

Фото: Антон СОКОЛОВ

Фото: Антон СОКОЛОВ

Расписание мобилизованных очень плотное. Подъем в четыре утра, до шести вечера - учения на полигоне, обед там же, в полевых условиях. После возвращения в часть есть время на личные нужды и короткую беседу с родными. Затем отбой.

Фото: Антон СОКОЛОВ

Мобилизованные учатся работать в минимальных звеньях, от их слаженности зависит общий результат. Бойцы сравнивают эту систему с часами и домом: если один механизм, одна шестерня, будет никудышным - часы не заработают, если кирпичи будут разваливаться - дом тоже поедет. Потому все солдаты работают без устали, чтобы быть полезными Родине.

Фото: Антон СОКОЛОВ

Как отмечают солдаты, проблем со снабжением и оснащением у них нет. Вся техника работает безотказно.

- Маскхалат сейчас у нас зеленый. Пойдут снега - нам выдадут белый или белый с черным пятнышком. Если надо будет, мы его доработаем, - отмечает снайпер "Четвертый". - Да, мобилизовали очень быстро. Я не ожидал, так как отец трех детей. Но я не мог оставить боевое братство, хотя жена и мама сильно ругали.

Фото: Антон СОКОЛОВ

Вскоре этих мобилизованных отправят в зону СВО. По их признанию, полученных знаний вполне достаточно для службы и сейчас они отрабатывают только некоторые тонкости. К примеру, как "тройке" прикрывать раненого товарища.

- Инструктора уже в основном исправляют ошибки. А так, говорят: "Мужики, красавцы! За месяц это огромное достижение". С начала спецоперации отношение к ней не изменилось. Мы понимаем, зачем нас призвали. Мы стали семьей и в бою будем друг другу помогать, это естественно! - говорит боец с позывным "Армян".