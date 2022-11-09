Чеченский доброволец, освобожденный из украинского плена, вернулся в Грозный

Киргиз Мусаханов. Фото: RKadyrov_95

В Грозный вернулся чеченский боец Киргиз Мусаханов, которого освободили из украинского плена. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Мужчину ранили в бою, из-за чего он потерял много крови и оказался в плену. По словам Кадырова, там его пытались использовать в политических целях.

- Записывали с ним видеоролики, приписывали себе его спасение. Конечно, все это тщетно. Сейчас с бойцом все хорошо, в ближайшее время он будет уже дома, рядом с близкими, - писал глава Чечни.

Фото: RKadyrov_95

Вместе с Киргизом из плена вызволили двух офицеров вооруженных сил России, один из которых провел в неволе больше полугода. После освобождения чеченского бойца отправил в Москву на лечение, и спустя полтора месяца он вернул в родной дом, где его встречали заждавшиеся родственники.

Фото двух офицеров, освобожденных вместе с чеченским добровольцем. Фото: RKadyrov_95

- Мы очень рады, что его история завершилась счастливо. Но это не все. Киргиз намерен после восстановления снова отправиться в зону проведения специальной военной операции и продолжить выполнять поставленные задачи. И в этом, в том числе, особенность и характерная черта чеченских воинов. Они всегда рвутся обратно на поле боя, когда речь идет о защите святых ценностей, - рассказал Кадыров.

Как отмечал политик, Киргих ушел на спецоперацию добровольцем. Из-за некоторых ограничений по здоровью он не подходил под службу, но боец настоял на своем и его взяли.