Носила воду на огонек в темноте: 93-летняя слепая пенсионерка всю ночь ждала помощь в горящем доме

Анне Васильевне помогли соцработница и фельдшер-соседка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставропольском крае соцработница вытащила 93-летнюю бабушку из горящего дома. Оказалось, что измученная пенсионерка всю ночь в одиночку тушила пожар и не могла уйти из-за здоровья и плохой видимости. Эти и другие подробности истории из села Казгулак Туркменского района, которая чуть не обернулась трагедией, узнал журналист "КП-Ставрополь".

Утром 7 ноября Людмила Семья вышла на работу раньше, чем положено. Она не стала дожидаться свежего хлеба у пекарни и сразу поспешила к первой подопечной - к 93-летней труженице тыла Анне Васильевне. У пенсионерки серьезные проблемы со здоровьем: она сердечница, плохо слышит и почти не видит. С бытовыми вопросами самостоятельно она не справится, потому помощь сиделки ей жизненно необходима.

Когда Людмила пришла, заметила, что дверь в дом пенсионерки была почему-то открыта. Сначала соцработница подумала, что Анна Васильевна решила проветрить дом от спертого воздуха - "перетопила слишком".

Анна Васильевна рано овдовела, но у нее остались трое детей: двое перебрались в Москву и Санкт-Петербург, а третий сын жил в другом районе края.

- Я сразу не обратила внимание на окна, они были все черные. Зашла во двор, а там, где электричество, начало тлеть. Я к двери, а там все черным-черно. Испугалась жутко, поняла, что надо электричество выключить, и попросила помощи у соседа, - рассказала Людмила "Комсомолке".

Сосед помог с электричеством и остался на улице ждать приезда пожарных и электриков. Людмила вошла в дом, чтобы найти подопечную.

Людмила Семья уже десять лет работает соцработницей. Каждый день она помогает десятку пенсионеров в бытовых вопросах

- Бабушка сидела на стулке рядом с печкой, вся в саже. Я ее вывела в первую комнату и вспомнила, что рядом живет фельдшер Наталья Васильевна. Мы ей быстренько померили давление, дали таблетку, и Наталья Васильевна повезла ее на своих колесах в больницу. А сама я стала ждать сына бабушки.

Пока бригада пожарных ехала, к тушению подключились электрики. Людмила же спасала документы Анны Васильевны.

- Оказывается, пожар случился еще вечером 6 ноября. Я спрашивала бабушку, почему она не позвонили мне или сыну. Она наощупь находит цифры и звонит, когда плохо или что-то надо. Она, говорит, включила телевизор, чтобы какой-то свет мелькал и можно было по комнате ходить. Включила и сидела на диване. А потом телевизор взорвался. И с восьми вечера, представьте, она все это тушила. Носила с ванной воду в ведерочке помаленьку и брызгала на окно. Слепая, ничего не слышит, в глазах только мелькал огонь какой-то, говорит. Если бы она не брызгала, то дом уже бы сгорел. Всю ночь не спала, к утру, говорит, выдохлась и села на стулку. Спрашивала, почему она не вышла и не позвала там на помощь. Ничего, говорит, не видела. На улице же нет света.

Фото с места ЧП: ПАСС СК

Анну Васильевну положили в больницу. Состояние пенсионерки нормализовалось, но врачи решили за ней немного понаблюдать. Десять дней бабушка будет в больнице, а потом надо возвращаться в пострадавший дом. По словам Людмилы, кухню пенсионерки пожар не затронул, потому ей стелят там, пока дом полностью не восстановят.