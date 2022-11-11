Пережал сонную артерию: на школьной перемене мальчик случайно задушил одноклассника

Правоохранители проводят проверку инцидента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае из-за несчастного случая в школе Кочубеевского района погиб девятиклассник. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал информированный источник.

10 ноября дети бесились на перемене. Кидались мелками, бегали повсюду. Два одноклассника начали бороться, и один из них воспользовался приемом, который по случайности привел к трагедии.

- Мальчик взял шею другого под мышку и начал его слегка душить. Ребенок упал без сознания, когда его отпустили. Оказалось, что тот надавил ему на сонную артерию. Школьник умер, - рассказал собеседник издания.

Правоохранители проводят проверку инцидента.

СУ СКР по Ставропольскому краю подтвердили информацию источника "КП-Ставрополь". По факту возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз, допрашиваются свидетели.

- В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения. Расследование уголовного дела находится на контроле личном контроле руководства следственного управления СК России по Ставропольскому краю, - сказано в сообщении.

В этот же день на уроке физкультуры скончался второклассник в новосибирской школе. На третьем уроке, после небольшой разминки, ребенку стало плохо. Педагог подхватила ребенка на руки, чтобы отнести в больницу - это здание в двух шагах от школы. Мальчика пытались спасти, но он умер.

По предварительной версии, год назад ребенок переболел коронавирусом, который дал осложнения на сердце. По этому инциденту уже возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".