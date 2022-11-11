Вопреки диагнозу: мальчик-инвалид стал пожарным

На день Шамиль стал отважным пожарным. Фото: личный архив героя публикации

Недавно сотрудники МЧС КБР поделились в своих социальных сетях очень эмоциональным и добрым роликом. На нем 8-летний Шамиль Хазгериев из города Чегем в Кабардино-Балкарской республике побывал в роли пожарного в ПСЧ №3. «Комсомолка» связалась с мамой юного помощника и выяснила, откуда в мальчике столько стремления помогать.

Шамиль родился 30 мая 2014 года в родильном доме города Нальчика. Для его мамы Фатимы он стал первенцем. Мальчик рос здоровым и сильным, пока на плановом осмотре в 9 месяцев у него не выявили на УЗИ патологию - дисплазию тазобедренного сустава.

Тогда медики сказали, что этот диагноз встречается у каждого второго ребенка и не назначили необходимого лечения. Со временем течение болезни усугубилось: Шамилю диагностировали асептический некроз и разрушение головки правого т/б сустава.

Ребенок в течение 3,5 лет круглосуточно находился в специальных железных конструкциях: носил шины Мирзоевой, проходил курс массажа, электрофорез, занимался лечебной физкультурой.

- Мы уже пять лет лечимся в Санкт-Петербурге, сейчас получше, конечно, но пока до полного выздоровления не дойдет, диагноз ему не снимут, у него есть официальная инвалидность, - поделилась подробностями взросления Шамиля его мама Фатима.

В 2 года и 8 месяцев у Шамиля обнаружили болезнь Пертеса. Почти 4 года ребенку нельзя было ходить. Почти 3 года сидеть даже под углом 90 градусов! Фото: личный архив героя публикации.

При этом мальчика признается, что всегда благодарит Бога, за то что не хуже: «Ведь есть и неизлечимые болезни».

Возможно ребенку в скором времени потребуется операция, но сейчас Шамиль ходит в обычную школу. Он перешел во второй класс и учится на одни пятерки. Несмотря на то, что врачи запрещают Шамилю прыгать и бегать, ему трудно удержаться от детских шалостей, как и любому мальчишке.

- Он у меня очень коммуникабельный. Одноклассники в школе его любят, а он их, он вообще любит и детей и взрослых. Часто выступает, читает стихи и всегда гордится, когда кто-то начинает ему хлопать, - признается Фатима Хазгериева.

Именно поиск разных форм творчества побудил 8-летнего Шамиля примерить на себя роль пожарного. А заодно и напомнить людям, как сложна и ответственна профессия сотрудника МЧС. Сын с мамой обратились в ПСЧ №3 в городе Чегем, где на их просьбу откликнулись.

В пожарной части маму с мальчиком приняли очень радушно: поддержали и помогли при съемке видеоролика. Фото: личный архив героя публикации

- Мы уточнили у сотрудников МЧС, не будет ли их начальство против того, чтобы снять видеоролик, волновались. Но они очень хорошо нас приняли, - рассказывает Фатима.

К видеосъемке они основательно подготовились. В подробностях узнали, какой работой занимаются пожарные, обо всем поэтапно. Сотрудники МЧС приняли их и помогли в создании видеоролика. Шамиль прочитал стихи, а затем со словами благодарности обратился к пожарным.

- Огромная благодарность за пожарную безопасность от всех нас, спасибо за Вашу отважность, вы рискуете своей жизнью за спасение чужой! Низкий Вам поклон, - произнес небольшую речь местным героям Шамиль.

Сегодня Шамиль еще не знает, станет ли он сотрудником МЧС, как его двоюродный дедушка, или выберет другую более творческую профессию - будет актером. Но пока можно точно сказать, что Шамиль и его младшая 5-летняя сестра Камила - настоящие помощники и отрада для их любящей мамы.