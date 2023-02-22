Пять детей отравились газом в Дагестане

Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В Дагестане 5 детей от 8 до 18 лет отравились угарным газом. Инцидент произошел в Буйнакске. Все пострадавшие доставлены в больницу села Карамахи и сейчас находятся под наблюдением медиков.
В Дагестане 22 февраля в частном домовладение отравились сразу 5 детей и их родственница. Прибывшая на место ЧП бригада скорой помощи поставила пострадавшим диагноз - отравление угарным газом. Самому младшему ребенку - 8 лет, одному пострадавшему - 18, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
В Госжилинспекции РД рассказали, что к месту происшествия прибыл начальник отдела по Северному округу Хаджимурад Шабанов. Специалисты МЧС и сотрудники газовой службы установили, что в помещении была повышенная концентрация угарного газа.
Также в ведомстве уточнили, что договор на техническое обслуживание газопотребляющего оборудования собственники предъявить не смогли. Владельцам внесли предостережение, а также объяснили, что нужно провести работы по очистке вентиляционного канала и дымохода.
- Причина отравления: установленный с нарушениями газовый камин иранского производства, - рассказали об обстоятельствах происшествия спасатели и газовики.
В СУ СКР по республике Дагестан организовали проверку по факту отравления 5 несовершеннолетних детей и их родственницы угарным газом. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает, после проверки будет принято процессуальное решение.
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