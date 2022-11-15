Искали повод для разборок: на Ставрополье подростки избили сверстников за поцелуй в щеку

Поцелуй в щеку был лишь поводом для драки и вымогательства денег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставропольском крае суд признал виновной компанию подростков, которые избили сверстников и вымогали у них деньги. Причиной конфликта стал поцелуй в щеку. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В декабре 2020 года трое школьников пришла на железнодорожную станцию в Кисловодске, чтобы поехать в Пятигорск. Пока они на перроне ждали электричку, подошла другая компания - трое их ровесников провожали девушку. Один из них обнимал ее за талию, а когда подошел состав - поцеловал в щеку. Что очень рассердило свидетели этой картины.

Школьники подошли к парню, который поцеловал спутницу, отвели его для разговора и в десяти метрах от девушки горячо доказывали, что целоваться при посторонних нельзя. На вопросы отвечали вопросом: "Почему ты просто не признаешь, что не прав?" А когда к зажатому в угол подростку подошли друзья - началась драка. Блюстители морали оказались сильнее: у двух парней были разбиты носы, а у третьего за мгновение выросла огромная шишка, которую поставили рукоятью ножа.

Именно этот нож потом показали потерпевшим, когда все участники истории ушли с перрона в укромный уголок, чтобы не привлекать внимание. Нападавшие заявили, что те испортили их планы и теперь надо бы загладить вину. Цену установили небольшую - две тысячи рублей. Но для школьников эта сумма оказалась неподъемной. Они насобирали между собой 150 рублей и позвонили родне с просьбой привезти еще немного налички.

Все это время, пока подростки выясняли отношения, девушка плакала в стороне. А когда ее успокоили и объяснили, что нужны деньги - она отдала полную сумму выкупа. Нападавшие ушли тратить награбленное, а потерпевшие уехали писать заявление. Компанию быстро нашли. В отделении они отрицали вину и говорили, что ничего не вымогали. Напротив, оставили своим неприятелям просроченные билеты в знак извинений. Электричка, однако, уехала еще до того, как конфликт был разрешен.

- Изначально подросткам вменяли грабеж, но суд обвинение изменил: в итоге им инкриминировали причинение легкого вреда здоровью и вымогательство. Накануне им всем дали по полтора года условно. Всем обвиняемым уже исполнилось 18 лет, а потерпевшим - почти всем, - пояснил источник "КП-Ставрополь".

Кроме того, каждый подсудимый должен будет выплатить потерпевшим по 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.