Алина Акилова. Фото: alina_akilova_official

Блогер из Ставрополя Алина Акилова призналась, что снялась в популярном шоу "Звезды в Африке". Ведущие программы – Ольга Бузова и Михаил Галустян – судят известных участников, которым придется проходить сложные испытания: например, есть жуков.

Конкурсанты нового сезона знакомы широкому зрителю. Актер Виталий Гогунский (Кузя из "Универа"), актриса и певица Эвелина Бледанс, борец и певец Торнике Квитатиани, жена футболиста Павла Погребняка Мария. Что известно об Алине Акиловой – расскажем в этой статье.

Биография Алины Акиловой

Блогер родилась в Ставрополе, как она нередко отмечала, "в обычной семье". Вопрос о родителях часто преследовал Алину: были слухи, что к ее успеху приложила руку состоятельная родня. Но в интервью звезда опровергала домыслы и уверяла, что помнит рассказы родителей, как они "собирали бутылки".

Алина Акилова. Фото: alina_akilova_official

Сама Алина Акилова рассказывала, что после поступления в Московский государственный медицинский университет имени Ивана Сеченова она работала продавщицей одежды и поначалу пыталась заработать на бижутерии.

Во многом разговоры о богатстве семьи Акиловой появились после видеовизитки с ее свадьбы. В 2017 году девушка вышла замуж за Николая Сердюкова, спустя год у них родилась дочь Николь. Все эти события влияли на контент, который выпускала блогер: сначала это был lifestyle (блог об образе жизни), потом "мамский блог", который оказался более востребованным и принес более двух миллионов подписчиков.

Алина Акилова с дочкой Николь. Фото: alina_akilova_official

В 2020 году СМИ рассказывали о трагедии, которая случилась у Акиловой. Блогер снова забеременела, но скрывала свое положение. На восьмой неделе ребенок умер, мать узнала об этом только спустя полмесяца.

Алина Акилова. Фото: alina_akilova_official

В 2022 году стало известно, что семья Алины Акиловой распалась. Причем, по словам супруга Николая Сердюкова, инициатором развода стала Акилова. Причина такого решения неизвестна. После оба стали активными участниками разных ток-шоу. Николай Сердюков недавно снялся в программе "Влюбись, если сможешь", в котором шесть мужчин борются за сердца пяти девушек, а тот, кто остался без пары, покидает проект.

Алина Акилова с бывшем мужем Николаем и дочкой Николь. Фото: alina_akilova_official

Несмотря на небольшой рост, Алина Акилова часто работает моделью для крупных брендов одежды и нижнего белья. Такой спрос связан не только с медийностью, но и с очаровательной внешностью. Из-за чудесных черт лица и точеной фигуры злопыхатели нередко обвиняли блогера в злоупотреблении пластикой, хотя сама звезда отрицает это.

– В молодости по глупости я уколола себе плохой препарат в губы. И в итоге у меня образовалась жуткая симметрия. Меня даже по Первому каналу показывали, как мне очень хороший хирург вырезал все это. У меня были шрамы на верхней губе, все хорошо зажило. Так что теперь я могу с уверенностью сказать, что я на 100% натуральная, – признавалась Алина Акилова.

Алина Акилова. Фото: alina_akilova_official

Суммарная аудитория Алины Акиловой – более пяти миллионов пользователей.