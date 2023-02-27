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Звезды27 февраля 2023 13:37

Знакомый Сергея Безрукова из Дагестана задолжал полмиллиона. Актер сделал заявление

Сергей Безруков заступился за модельера Шамхала Алиханова
Анфиса КИМЕНИНИКО
Сергей Безруков вступился за дагестанского дизайнера.

Сергей Безруков вступился за дагестанского дизайнера.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда театра и кино Сергей Безруков заступился за дизайнера из Дагестана, которого выселяют из мастерской за долги. Министру культуры республики Зареме Бутаевой Безруков записал видео.

- Я обращаюсь с просьбой помочь Шамхалу Алиханову, возникла проблема, я очень прошу, чтобы ее решили. Шамхала знаю давно. Он замечательный, потрясающий художник. Если получится, буду искренне благодарен.

Модельера Алиханова выгоняют из зала в Доме моды в центре Махачкалы, где он проработал почти 30 лет. Дизайнер не платил за аренду помещения и накопил большой долг перед администрацией города. Вопрос о выселении дизайнера из его цеха мэрия поднимала, когда главой Дагестана еще был Владимир Васильев. С ним у Шамхала была договоренность, как он утверждает.

В мастерской дизайнера, в которой он проработал несколько десятков лет. Фото: социальные сети Шамхала Алиханова

В мастерской дизайнера, в которой он проработал несколько десятков лет. Фото: социальные сети Шамхала Алиханова

Корреспондент «КП-Северный Кавказ» связалась с Алихановым и узнала, что приставов с таким категоричным решением он не ждал. Хотя в администрации дизайнера предупреждали о необходимости освободить помещение еще во время «ковидного» 2020 года. Алиханов объясняет, что просил помощников решить проблему, а те «затянули».

Сумма долга составляет примерно 500 тысяч рублей. И уже сейчас модельер готов его погасить.

- Я сказал, что готов оплатить и прочее, но мне даже не предложили переехать в другое место, - делится собеседник.

С Сергеем Безруковым дизайнер познакомился на съемках фильма «Мистер Нокаут» в качестве художника по костюмам. В 2019 году народный артист приехал в Махачкалу с моноспектаклем «И жизнь, и театр, и кино». Алиханов тогда подарил актеру фирменную куртку, кепку и сделал с ним селфи.

Актер познакомился с дизайнером на съемках фильма. Фото: социальные сети Шамхала Алиханова.

Актер познакомился с дизайнером на съемках фильма. Фото: социальные сети Шамхала Алиханова.

После обращения актера министр культуры Дагестана поговорила с администрацией Махачкалы. Модельер может покинуть цех в течение недели.

- Министерство культуры РД неоднократно оказывало поддержку Шамхалу Алиханову при реализации творческих проектов. К сожалению, в настоящих условиях, когда ряд государственных учреждений в области культуры не имеет собственных зданий, вопрос предоставления помещения для модного дома крайне затруднителен,- ответила министр культуры РД Зарема Бутаева.

Совместное фото с артистом Сергеем Безруковым. Фото: социальные сети Шамхала Алиханова.

Совместное фото с артистом Сергеем Безруковым. Фото: социальные сети Шамхала Алиханова.

СПРАВКА КП

Шамхал Алиханов родился в семье ремесленников. Сразу после окончания художественного училища дизайнер открыл свой Модный Дом в 1983 году, а с 1994 года Алиханов принимает участие в ежегодной Недели моды в Москве, представляет свои коллекции на творческих конкурсах, а также на показах во Франции, Италии и других странах. Компания специализируется на производстве и продаже одежды из кожи, текстиля и трикотажа, в своих коллекциях дизайнер часто использует этнические мотивы.

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