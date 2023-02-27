Знакомый Сергея Безрукова из Дагестана задолжал полмиллиона. Актер сделал заявление

Сергей Безруков вступился за дагестанского дизайнера. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда театра и кино Сергей Безруков заступился за дизайнера из Дагестана, которого выселяют из мастерской за долги. Министру культуры республики Зареме Бутаевой Безруков записал видео.

- Я обращаюсь с просьбой помочь Шамхалу Алиханову, возникла проблема, я очень прошу, чтобы ее решили. Шамхала знаю давно. Он замечательный, потрясающий художник. Если получится, буду искренне благодарен.

Модельера Алиханова выгоняют из зала в Доме моды в центре Махачкалы, где он проработал почти 30 лет. Дизайнер не платил за аренду помещения и накопил большой долг перед администрацией города. Вопрос о выселении дизайнера из его цеха мэрия поднимала, когда главой Дагестана еще был Владимир Васильев. С ним у Шамхала была договоренность, как он утверждает.

В мастерской дизайнера, в которой он проработал несколько десятков лет. Фото: социальные сети Шамхала Алиханова

Корреспондент «КП-Северный Кавказ» связалась с Алихановым и узнала, что приставов с таким категоричным решением он не ждал. Хотя в администрации дизайнера предупреждали о необходимости освободить помещение еще во время «ковидного» 2020 года. Алиханов объясняет, что просил помощников решить проблему, а те «затянули».

Сумма долга составляет примерно 500 тысяч рублей. И уже сейчас модельер готов его погасить.

- Я сказал, что готов оплатить и прочее, но мне даже не предложили переехать в другое место, - делится собеседник.

С Сергеем Безруковым дизайнер познакомился на съемках фильма «Мистер Нокаут» в качестве художника по костюмам. В 2019 году народный артист приехал в Махачкалу с моноспектаклем «И жизнь, и театр, и кино». Алиханов тогда подарил актеру фирменную куртку, кепку и сделал с ним селфи.

Актер познакомился с дизайнером на съемках фильма. Фото: социальные сети Шамхала Алиханова.

После обращения актера министр культуры Дагестана поговорила с администрацией Махачкалы. Модельер может покинуть цех в течение недели.

- Министерство культуры РД неоднократно оказывало поддержку Шамхалу Алиханову при реализации творческих проектов. К сожалению, в настоящих условиях, когда ряд государственных учреждений в области культуры не имеет собственных зданий, вопрос предоставления помещения для модного дома крайне затруднителен,- ответила министр культуры РД Зарема Бутаева.

Совместное фото с артистом Сергеем Безруковым. Фото: социальные сети Шамхала Алиханова.

СПРАВКА КП

Шамхал Алиханов родился в семье ремесленников. Сразу после окончания художественного училища дизайнер открыл свой Модный Дом в 1983 году, а с 1994 года Алиханов принимает участие в ежегодной Недели моды в Москве, представляет свои коллекции на творческих конкурсах, а также на показах во Франции, Италии и других странах. Компания специализируется на производстве и продаже одежды из кожи, текстиля и трикотажа, в своих коллекциях дизайнер часто использует этнические мотивы.

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