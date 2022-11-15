Восьмилетний мальчик из Владикавказа установил рекорд по числу приседаний на одной ноге

Хасцаев Алан

Восьмилетний мальчик из Владикавказа Алан Хасцаев установил рекорд по наибольшему количеству приседаний на одной ноге за одну минуту. Использую технику пистолетика, мальчик сделал 35 повторений и попал в книгу рекордов, следует из записи на сайте Книги рекордов России.

Хасцаев Алан. Фото: Книга рекордов России

Аслан побил рекорд своей землячки Киры Калоевой. Еще в 2020 году, когда было только шесть лет, она установила рекорд, сделав 24 приседания пистолетиком. А другой мужчина из Владикавказа - Сергей Муриев - сделал десять приседаний пистолетиком с десятикилограммовым грузом, также попав в Книгу.

До этого Северная Осетия еще установливала рекорды по приседанию. Семилетний Руслан Ходов, к примеру, сделал сто приседаний всего за минуту и четыре секунды.

Калоева Кира. Фото: Книга рекордов России

Кроме того, своеобразный рекорд по приседаниям установил восьмилетний мальчик из Томска Кирилл Полушин. За 30 минут он сделал 1149 повторений. К такому успеху ребенок шел очень долго, ежедневно тренируясь и увеличивая планку.

- Когда началась съемка, Кирилл собрался, выдохнул, и начал приседать. Он приседал ровно и монотонно. Создавалось ощущение, что он контролирует всю ситуацию. Думаю, так и было, темп был выше, чем на контрольной тренировке. Кирилл приседал уверенно и не останавливался. В итоге он присел больше, чем планировали. Когда результат перешел за тысячу, сын сам не верил, что сделал это, - рассказал Сергей Полушин.