Наказывает уколами кнопкой: педагога спецшколы Черкесска уличили в жестоком воспитании особенных детей

Оказывается, инцидент случился еще в мае 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Черкесске разгорелся скандал из-за методов работы одного из учителей коррекционной школы. Мать бывшей ученицы учреждения заявила, что над их детьми издеваются. Радио "Комсомольская правда" узнало все подробности истории.

Об этом инциденте стало известно после обращения, опубликованного в сети. Автор рассказывает, что отправила в школу свою дочь, у которой в 15 лет есть проблемы с речью. Родители решили, что в окружении сверстников подростку будет лучше – вдруг это поможет. И поначалу все были довольны: ребенок выглядел счастливым, а у родителей появилась надежда. Но потом девочка стала возвращаться домой в плохом настроении. А утренние сборы каждый раз превращались в слезливые скандалы. Первое время все списывали на трудности адаптации, но когда мама нашла на теле девочки синяк – версия разрушилась.

Одна из матерей рассказала в родительском чате, что учительница в наказание колет детей кнопками. Из жалобы следует, что классный руководитель не отрицала все, а директор сказала, что судить педагога нельзя, ведь она только набирается опыта. В обращении также говорилось, что инцидент изучали полицейские, но не нашли там состава преступления. Ребенка с проблемами речи забрали, и теперь она занимается на дому.

Радио "Комсомольская правда" связалось с директором учреждения Ириной Борисовой и узнало их точку зрения на конфликт. Оказывается, этот педагог работала в школе всего несколько месяцев и была вынужденно приставлена к классу – прошлый учитель внезапно ушел. Поначалу все были довольны новым преподавателем, но в мае 2022 года случился этот скандал.

– Одна из матерей пожаловалась, что к ее ребенку применили неправомерные действия. Учительница, которую обвиняли в этом, написала объяснительную, в которой сказала, что только припугнула ученика. А пошла на это потому, что ребенок внезапно проявил агрессию к одноклассникам. У нас никогда не было жалоб, и я решила собрать родительские комитеты классов, чтобы разобраться. Там сказали, что к их детям подобное не применяется. Затем мы собрали комиссию по урегулированию споров, которая приняла несколько решений. Во-первых, педагогу назначили дисциплинарное наказание, а во-вторых, рекомендовали повысить свои компетенции. И от этого натиска девочка (педагог - Пр.ред) не выдержала и уволилась.

Спустя время ситуация в учереждении нормализовалась. Дети в том классе продолжают учиться, участвуют во всех мероприятиях, никаких разговоров о плохом климате в коллективе не было – пока в сети спустя девять месяцев не появилось это обращение.

– Чувствуем себя бесправными в этой ситуации, мне не за что оправдываться. [...] В сентябре девочка мамы, которая опубликовала обращение, не ходила в школу. Они объясняли, что пропускали по семейным обстоятельствам. А в ноябре они написали заявление, что хотят забрать документы в связи с переездом в другой регион. И все, – рассказала Борисова нашим журналистам.

Инцидент снова будут изучать, но уже на региональном уровне. Республиканское министерство образования сообщило "КП", что ведомство проводит собственную проверку.