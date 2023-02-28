«Дон Жуан» со Ставрополья изрезал ножом красотку за отказ знакомиться

Житель Ставрополья пытался зарезать 18-летнюю девушку за отказ познакомиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судимый в прошлом 33-летний житель Минеральных Вод едва не убил 18-летнюю красотку за отказ с ним познакомиться. 21 февраля пьяный и уверенный в себе «Дон Жуан» приметил симпатичную незнакомку на улице и решил, что настал его шанс завязать отношения. Попытка расположить даму сердца к себе закончилась преступлением.

На неумелый флирт нетрезвого взрослого обольстителя девушка ответила категорическим отказом продолжить общение. Отвергнутый мужчина пришел в ярость, достал нож и не один раз ранил им ее. Добить несчастную помешали прохожие, вышедшие в тот момент из-за угла. Нападавший сбежал.

Очевидцы вызвали скорую помощь с полицией. Девушку спасли, сейчас ее жизни ничего не угрожает. А вот будущее «Дон Жуана» почти предрешено: следователи раскрыли преступление «по горячим следам» и уже задержали его.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

— Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

На данный момент проведен осмотр места происшествия, проверка показаний на месте, назначен ряд судебных экспертиз, собираются иные доказательства вины подозреваемого.