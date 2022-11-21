В Ставрополе 21 ноября побит температурный рекорд. Такой погоды не видели ни разу за историю наблюдений

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Ставрополе побили температурный рекорд - 21 ноября 2022 года термометры показывают 22 градуса в городе. Такого аномального тепла не фиксировали с 1975 года, когда столбики термометров показывали только 17 градусов.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Вполне вероятно, завтра тоже будет побит температурный рекорд. Согласно прогнозу синоптиков, в Ставропольском крае воздух прогреется до 20 градусов, а в Ставрополе - до 19 градусов. При этом прошлый максимум 22 ноября был зафиксирован в 1975 году. Тогда потеплело до 19 градусов.

Из прогноза на сайте регионального гидрометцентра также следует, что уже 23 ноября погода в Ставропольском крае испортится. Местами польет дождь, скорость ветра усилится до 18 метров в секунду, а температура упадет до 11-14 градусов. Погода начнет меняться уже ночью.

Фото: сайт регионального гидрометцентра

Осенние морозы установились почти на всей территории России. Исключение - южные регионы. Так, например, в Махачкале сейчас 15 градусов тепла, в Ростове-на-Дону - 17 градусов, а в Краснодаре и Сочи - 21 градус. Однако, согласно данным "Яндекса", на эти города с запада движутся дождевые тучи.