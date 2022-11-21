Выстрелил в лицо: появилось видео с кровавыми разборками в Дагестане

Житель Дагестана выстрелил в лицо своему знакомому после ссоры. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Дагестане полицейским удалось задержать подозреваемого, который выстрелил своему земляку прямо в лицо. Инцидент произошел в Кизляре, мужчина ранил знакомого и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В пресс-службе МВД прокомментировали происшествие в Кизляре и поделились видеозаписью с нападением. На видеокадрах неизвестный мужчина уверенно идет с пистолетом к местному жителю, который пятиться назад. Еще один дагестанец пытается задержать убегающего парня. Преступник настиг 27-летнего мужчину, когда тот встал у гаража и пальнул из пистолета.

Через некоторое время в отдел полиции Кизляра поступил звонок, свидетель сообщил, что 18 ноября 2022 года, примерно в 17:40, неизвестный мужчина повздорил с 27-летним местным жителем. В ходе возникшего скандала, нападавший выстрелил в лицо знакомому, которого позже забрали на машине.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно установить личность предполагаемого преступника. Выяснилось, что нападавший - 35-летний житель Кизлярского района. Задержанный пояснил полицейским, что он напал земляка из-за возникшего между ними бытового конфликта.

- Полицейские изъяли орудие преступления - травматический пистолет «Grand power Т-12», - поделились подробностями в ведомстве.

В настоящее время нападавший находится под стражей, в отделе собран весь необходимый материал для принятия процессуального решения, расследование нападения продолжается.

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