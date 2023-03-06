«Хотел ощутить возбуждение»: пенсионер растлил школьницу в такси в КЧР

Преступление выявили случайно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Карачаево-Черкесии оставили на свободе пенсионера, который домогался школьницы в такси. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал информированный источник.

В сентябре 2022 года, ранним утром, 67-летний таксист Ахмет (все имена изменены - Пр.Ред) ждал заказ около одного из магазинов Карачаевска. Мимо проходили школьники, и одну из девочек – Дашу – он узнал и поприветствовал. Ранее он не раз довозил ученицу по заказу ее матери, когда находил дождь.

В этот день погода была спокойной и теплой, но Ахмет предложил Даше бесплатную поездку до школы. Девочка подумала, что если родители раньше отпускали ее с этим водителем, то почему бы и нет. Правда, по пути пожилой таксист стал заводить подозрительные разговоры о некой горожанке и ее половой жизни. А затем сделал ей комплимент и спросил про возраст.

Подросток пожалела, что села к чудаковатому водителю, и пыталась отвечать сухо и смотреть только в правое окно. Затем она почувствовала руку на колене и попросила ее убрать. Но пенсионер, продолжая ехать, поднимался выше, а жертва требовала прекратить домогательства все громче. В сотне метров от школы Дарья докричалась до совратителя, и машина остановилась. Встревоженная ученица убежала, а таксист вернулся на линию.

Как позже Ахмет объяснял следователям, он "хотел ощутить возбуждение". Несмотря на то что злоумышленник не касался голой кожи несовершеннолетней, это стало поводом для уголовного разбирательства.

Выявили преступление случайно. Дарье было неловко и противно говорить о случившемся: боялась, что родители отругают, учителя осудят, а правоохранители не поверят. Два месяца школьница держала эту боль в себе, пока не наступила настоящая осень и не полили дожди. Почти каждый день она каталась на такси, что заметили педагоги и сразу же обратились в отдел ПДН. Участковый пригласил директора, классного руководителя, школьницу и родителей и стал расспрашивать, почему девочку довозят какие-то мужчины. Мама пыталась опровергнуть домыслы, но неожиданно Дарья обо всем рассказала.

Ахмета задержали по обвинению в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста (часть 1 статьи 135 УК РФ). Мужчине грозило до трех лет лишения свободы, но он признал вину и содействовал следствию, что помогло избежать заключения. Накануне городской суд приговорил его к 300 часам обязательных работ.