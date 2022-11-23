Дане Милохину хотят запретить въезд в Россию после скандала с гимном Украины

Даня Милохин Фото: Кирилл Мишин

Общественник из Чечни, подполковник в отставке, ветеран Афганистана и председатель межрегиональной общественной организации ветеранов боевых действий ВПК "От героя к герою" Роман Джамалуев направил в Следственный комитет России и Генпрокуратуру России письмо с просьбой проверить и наказать Даню Милохина. Поводом стал прямой эфир, в котором блогер говорил на украинском и пел гимн недружественного государства. Это журналисту "КП-Ставрополь" подтвердил сам Джамалуев в личной беседе.

Злополучный эфир прошел несколько дней. В нем также участвовал певец из Кривого Рога Артур Бабич. На видео блогеры учили украинский и проверяли произношение Милохина: некоторые слова артист даже не смог выговорить. Кадры заметили пользователи и раскритиковали россиянина за непатриотичное поведение.

Такого же мнения о Милохине оказался Джамалуев. Он просит запретить звезде въезд в Россию и забрать у него гражданство. Однако ряд Telegram-каналов отмечают, что вторая просьба невыполнима - российские паспорт нельзя забрать у тех, кто здесь родился.

- Даня Милохин исполняет гимн Украины. Будем считать, сжег мосты, - комментировала видео телеведущая Ольга Скабеева.

При этом сам Милохин ответил недоброжелателям, что распространяемый фрагмент - только малая часть прямого эфира.

- У меня вопрос. Люди вырезали, как я пою гимн Украины. Почему люди не вырезали, как я пою гимн России до этого? - объявил Милохин в своих социальных сетях.

Даня Милохин - блогер, ставший популярным благодаря TikTok, где он снимал развлекательные ролики. За несколько лет воспитанник оренбургского детского дома стал настолько популярным, что Forbes поставил его на шестое место в своем первом в истории списке самых высокооплачиваемых тиктокеров.

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