Лицом в пол: «антитеррористические учения» в школе КБР шокировали детей

В КБР школьников переодели в террористов и попросили отработать захват заложников. Фото: скриншот видео

В школе Кабардино-Балкарии детей нарядили в террористов для проведения учений. К детям в класс ворвались старшеклассники в масках с муляжом автоматов и приказали всем построиться вдоль стены, а потом лечь на пол. Родители пришли в шок от увиденного.

Выяснилось, что на леденящую душу кадрах - учения. В школе отрабатывалась ситуация захвата заложников. Старшеклассникам было велено переодеться в террористов и сымитировать пленение детей. Вышло слишком натуралистично.

«Антитеррористические учения» в школе шокировали общественность и родителей, которых руководство школы предупредило о планируемых учениях. Некоторые взрослые совсем не оценили подобные методы, посчитав их слишком жестокими.

Когда взрослые стали выяснять, кто за этим стоит, высказались представители министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР. Это была их затея. Учения шли по программе антитеррористической защищенности учебных заведений.

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